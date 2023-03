﻿Nach dem Mediensturm: Wie geht es den Mietern in Lörrach?

Vor einem Monat erhielten 40 Mieter in Lörrach einen Brief. Ihnen soll gekündigt werden, weil die Stadt Wohnraum für Geflüchtete benötigt. Die Folge: ein gewaltiges Medienecho, verunsicherte Bewohner, wüste Beschimpfungen. Ein Ortsbesuch nach dem Kommunikationsdesaster.

Die Umzugskartons lehnen schon an der Wand im schmalen Flur. Manfred Asal steht in seiner Zweizimmerwohnung unter einer holzvertäfelten Decke, zwischen rustikalen Schränken, dem schwarzen Fernsehsessel, seinem Aquarium und einem Kaktus.

Er wirkt noch etwas ungläubig angesichts der Aufgabe, die ihm in den nächsten Tagen bevorsteht: Wie packt man ein ganzes Leben zusammen? 58 Jahre hat er auf diesen 50 Quadratmetern gelebt, zwei Kinder großgezogen, sich um seine demente Ehefrau gekümmert, bevor sie ins Heim kam und verstarb. Nun soll er ausziehen. Mit 80 Jahren.

Asal, ein früherer Karosseriebauer mit gepflegt gescheiteltem Haar und stattlichem Schnauzer, hat akzeptiert, dass er aus seinem Zuhause raus soll, dass es einer guten Sache dient, wie er selbst sagt. Er freut sich auf die neue, helle Wohnung mit Balkon und großem Bad. Aber klar, angesichts seines Alters sagt er auch: „Am liebsten wär‘ mir, ich könnt einfach dableiben“.

Manfred Asal wohnt in der Wölblinstraße 29 in Lörrach – und gehört damit zu den zeitweise prominentesten Mietern der Republik. Vor rund einem Monat war die gelb getünchte Häuserzeile mit den grünen Fensterläden überall im Fernsehen zu sehen, Journalisten klingelten Sturm, seine Nachbarn gaben Interview um Interview auf dem grünen Rasen vor ihren Häusern. Asal ließ zwei TV-Teams rein, eins davon von den „Tagesthemen“ – dem dritten machte er nicht mehr auf.

Die Kündigung kam im Februar

Am 15. Februar hatten er und rund 40 andere Mieter ein Schreiben von der städtischen Wohnbaugesellschaft bekommen: „Sehr geehrter Herr Asal“, beginnt der Brief, „wie Sie wissen, hat Deutschland einen erheblichen Zustrom von Flüchtlingen aus der Ukraine und anderen Weltregionen zu verzeichnen.“ Stadt und Landkreis, heißt es weiter, suchten deshalb intensiv nach Standorten zur Unterbringung Geflüchteter. Besonders geeignet: „unsere Liegenschaft“ Wölblinstraße 21 bis 29. Es folgt der entscheidende Satz: „Für Sie bedeutet das, dass wir in Kürze das mit Ihnen vereinbarte Mietverhältnis kündigen werden.“ Rumms.

Ein Screenshot des Schreibens verbreitete sich in den sozialen Medien, oft mit dem populistischen Unterton, dass deutsche Mieter zugunsten Geflüchteter rausgeworfen würden. Lörrach, 50 000-Einwohner-Stadt im südwestlichsten Zipfel Deutschlands, stand mit einem Mal stellvertretend für die Überforderung der Städte und Kommunen, genügend Unterkünfte für Flüchtlinge zu finden.

Die Häuserzeile in der Wölblinstraße, in der auf Wunsch der Stadt Geflüchtete untergebracht werden sollen. © Quelle: Christian Böhmer/dpa

Im Medienhype ging der zweite Teil des Briefs unter: dass allen Mietern alternative Wohnungen angeboten werden sollen, dass ihr Umzug finanziell unterstützt werde. Es bleibe „genügend Zeit für jeden Einzelnen, eine gute Lösung zu finden“. Auf einer Bewohnerversammlung zwölf Tage später wollte die Wohnbau Lörrach darüber informieren. Der Termin fiel wegen des Aufruhrs aus.

Stattdessen machte Lörrachs Oberbürgermeister auf einer Pressekonferenz klar, dass die Stadt die 30 Wohnungen in der Wölblinstraße als Unterkünfte unbedingt brauche. Die Belastungsgrenze sei erreicht, sagte Jörg Lutz (parteilos). Und wandte sich hilfesuchend an den Bund.

Proteste überall in Deutschland

Lörrach steht nun in einer Linie mit Orten wie Upahl, Greifswald oder Grevesmühlen, in denen sich die Empörung ebenso kanalisierte, Anwohner teils mit Rechtsextremen gegen Flüchtlingsunterkünfte protestierten, Bürgermeister geschützt werden mussten. Immer mehr geht es bei der Unterbringung nicht nur um Flächen und Geld, sondern um die Frage der gesellschaftlichen Akzeptanz. Fingerspitzengefühl ist gefragt – und die richtige Kommunikation. Was lässt sich aus dem Fall Lörrach lernen? Und was bleibt von der Aufregung, wenn die Kameras wieder weg sind?

Wenn Manfred Asal an den Brief der Wohnbau zurückdenkt, wird er, der sonst so gutmütig wirkt, fast ungehalten. Das Schreiben, „so richtiges Beamtendeutsch“, begann etwa nicht mit bedauernden Worten, ärgert er sich – „knallhart war das Ding“. Dabei sehe er das Problem mit dem Platz, „die armen Menschen im Fernsehen“. Doch für ihn sei eine Welt zusammengebrochen.

Vieles hat er erst im Nachhinein erfahren. Zum Beispiel, dass die Häuser in der Wölblinstraße, Baujahr 1953, in den kommenden Jahren sowieso abgerissen werden sollten. Dass ihr Bestand nun nur für die Geflüchteten verlängert wird. Erst im vergangenen Jahr hat Asal frisch gestrichen.

Manfred Asal wohnt seit fast 60 Jahren in der Wölblinstraße. © Quelle: Maximilian König

Das Anschreiben an die Mieter, darin sind sich alle in Lörrach einig, ob auf dem Marktplatz oder im Gemeinderat, war das Hauptproblem. Hätte es eine bessere Lösung gegeben?

Der viel zitierte Brief fand seinen Weg aus einer hellgrauen Villa im Süden der Innenstadt. Hier hat die Wohnbau ihren Sitz, die größte Vermieterin der Stadt mit 2700 Wohnungen. Und hier sitzt Thomas Nostadt in einem kleinen schalldichten Besprechungsraum und fragt, ob man ihm helfen wolle, „die Scherben aufzukehren“.

Nostadt, 57, trägt einen schmal geschnittenen Anzug, spitz zulaufende Lederschuhe. Er leitet die Wohnbau seit mehr als 20 Jahren und ist stolz auf die Durchschnittsmiete von 7,07 Euro pro Quadratmeter, seine Gesellschaft sei „sozial ausgerichtet“, betont er. Doch nun ist die Wohnbau deutschlandweit für das genaue Gegenteil bekannt geworden: für soziale Kälte.

„Ein Projekt, bei dem alle gewinnen“

Das Ziel des Briefes, sagt Nostadt, sei es gewesen, gleich am Anfang „klar zu kommunizieren“. In den letzten Wochen hat er zig Verbesserungsvorschläge bekommen, er hat sie alle einmal durchgespielt. Erst auf der Bewohnerversammlung die Kündigung mitteilen, „den Hammer“ auspacken? Da wäre die Hälfte der Mieter vielleicht gar nicht erst erschienen. Zunächst Einzelgespräche mit allen führen? Dauere zu lang, einige wüssten vor den anderen Bescheid. Und die Idee, die Mieter in dem „Abbruchprojekt“ Wölblinstraße wohnen zu lassen, und dafür die Geflüchteten in den Neubauten mit Miele-Einbauküche einzuquartieren – was wäre dann erst in der Gesellschaft los gewesen?

Nostadt sagt, der Brief sei zu hart formuliert gewesen, man hätte es geschmeidiger lösen können. Er fragt sich etwa, ob man das Wort „kündigen“ hätte umschiffen können. „Hätte es das verbessert? Der Sachverhalt wäre nicht anders gewesen. Man muss einen Auftakt schaffen.“ Nostadt sieht sich vor allem als Opfer der Umstände. Er fragt sich, was passiert wäre, wenn der Brief nicht an die Öffentlichkeit gelangt wäre.

2014, als schon einmal viele Menschen nach Deutschland flohen, bekamen die Wohnbau-Mieter der Gretherstraße ein fast identisch formuliertes Schreiben. Auch sie sollten in neue Quartiere umziehen, um in den fast hundert Jahre alten Wohnhäusern Geflüchtete unterzubringen. Damals gab es auch Beschwerden, es habe aber nicht diese „Wucht“ erzeugt, erzählt Nostadt.

Er hält die Pläne für die Wölblinstraße nach wie vor für eine gute Idee. Für die Mieter gehe es raus aus den schlichten Nachkriegsbauten mit Sitzbadewannen. Die Stadt könne bis zu 100 Geflüchtete unterbringen und zahle dafür im Schnitt 500 Euro Miete pro Wohnung. „Es ist ein Projekt, bei dem objektiv alle gewinnen.“

Thomas Nostadt ist seit mehr als 20 Jahren Chef der städtischen Wohnungsbaugesellschaft „Wohnbau“ in Lörrach. © Quelle: Maximilian König

Hassbriefe und Morddrohungen

Nach dem Verteilschlüssel des Landkreises muss Lörrach dieses Jahr 356 Menschen aufnehmen – insgesamt leben 1200 Geflüchtete bereits in Anschlussunterbringungen. Bürgermeister Lutz erklärt auf RND-Anfrage, dass die Kapazitäten im Laufe des Jahres „ausgeschöpft“ sein werden. Wie in vielen anderen Städten fehlt es auch in Lörrach an freien Flächen, dazu treibt die Nähe zu Basel die Mieten auf Großstadtniveau. Zudem kommen immer mehr unbegleitete minderjährige Geflüchtete über die Schweizer Grenze, der Landkreis verzeichnet die höchsten Zugangszahlen in Baden-Württemberg.

Wie soll die Politik darauf reagieren? Auf keinen Fall wolle man wieder Turnhallen belegen, das hört man immer wieder. Lutz hält den Brief für „an sich richtig“, die Formulierungen hätten „jedoch anders gewählt werden sollen“. Entscheidend sei jedoch die „digitale Verbreitung“ gewesen.

Unter dem Medienhype haben in Lörrach alle gelitten. Gerade erst besuchte eine Psychologin die Wohnbau, führte Einzel- und Gruppengespräche mit Mitarbeitern, auf die 1500 Anrufe einstürzten, 250 Mails, Hassbriefe, Morddrohungen. Sie versperrten sogar die Eingangstür, weil sie fürchteten, die Kamerateams könnten hereinplatzen. Den Stadtmitarbeitern erging es ähnlich. Lörrach wurde Ziel von rechten Netzwerken und Trollen aus der gesamten Republik. Private Flüchtlingshelfer fanden Hundekot in ihren Briefkästen. Und eine nach eigenen Angaben „patriotische Aktionsgruppe“ hisste ein gehässiges Plakat an der Lörracher Parteizentrale der Grünen.

Mieter einigen sich mit der Wohnbau

Auch die AfD versuchte, die Debatte zu vereinnahmen, initiierte eine aktuelle Stunde im Bundestag und eine spärlich besuchte Demonstration in der Wölblinstraße. Dabei hatte der einzige AfD-Vertreter im Gemeinderat selbst für die Unterbringung der Geflüchteten in der Straße gestimmt.

Vor der Demo flohen einige Bewohner über ihre Kellerausgänge, manche hingen Zeitungen und Sichtschutzfolien in die Fenster. Jetzt, drei Wochen nach dem Aufruhr, hat die Wohnbau mit fast allen Mietern einzeln gesprochen. Elf Parteien haben sich konkret mit neuen Wohnungen befasst, drei stehen vor der Vertragsunterschrift. Bei der Wohnbau ist man zuversichtlich, auch den Rest zum Auszug bewegen zu können.

Doch es gibt auch noch Protest in der Wölblinstraße. Ein Mieter hat ein Plakat in sein Fenster gehängt: „Bezahlbare Wohnungen für Arbeiter und Rentner.“ Viele Mieter fürchten, dass die neu angebotenen Wohnungen für sie zu teuer sein werden. Zum Gesicht ihres Widerstands in den Medien wurde Samuel Multner, 34. Nach dem Klingeln steckt er seinen Kopf aus dem Fenster; er lebt im zweiten Stock mit seiner lungenkranken Mutter. Multner bescheinigt der Wohnbau ein „falsches Spiel“, ihm geht es um Respekt. „Ich bin keine abgelaufene Ware, die man einfach so aus dem Regal nehmen kann.“

Mieter Samuel Multner hat vor der AfD-Demo in der Wölblinstraße eine Botschaft unter seinem Fenster aufgehängt. © Quelle: Maximilian König

Es geht um Wertschätzung

Die Wohnbau hat allen Mietern ein zweites Mal geschrieben und sich für die Unannehmlichkeiten wegen des Medienrummels entschuldigt. Aber reicht das aus? Was ist mit dem Brief an sich, den teils ungalanten Formulierungen?

Wohnbauch-Chef Nostadt fragt, wofür man sich entschuldigen solle: „Dafür, dass wir das Projekt angeboten haben?“ Das gehe an der Sache vorbei, findet er. Die Kommunikation sei „tollpatschig“ gewesen, ja, aber sie hätten nicht unseriös gehandelt. Seine Konsequenz: Ähnliche Umzugsprojekte wird es nicht mehr geben. Die Stadt dürfte es in Zukunft so noch schwerer haben, genügend Wohnplätze zu schaffen.

In Lörrach geht es den Beteiligten nun, vier Wochen nach dem Sturm, vor allem um Wertschätzung. Den Bewohnern, die teils seit Jahrzehnten treu Miete zahlen und sich vor den Kopf gestoßen fühlen. Der Wohnbau, die in den letzten Jahren viel getan hat, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und die Stadt bei der Unterbringung Geflüchteter unterstützt, wo sie nur kann. Beide Seiten wirken gekränkt. Und müssen doch zusammenfinden.

Bei Manfred Asal hat das geklappt. Als er vor fast 60 Jahren in die Wölblinstraße zog, zahlte er 80 Mark Miete. Bald wird er etwa 620 Euro warm überweisen, sogar etwas weniger als vorher, weil die Gasrechnung zuletzt so stark gestiegen war. Mit der Wohnbau hat er seinen Frieden gemacht, „nette Leut‘“ seien das an sich, sagt er. Seine neue Wohnung bezieht er schon im April – wenn er schon umziehen muss, mit 80 Jahren, „dann so schnell wie möglich“.