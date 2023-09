Den Lügen auf der Spur: Ausstellung über die Welt der Geheimdienste in London

London. Am Anfang steht ein Zitat des ehemaligen britischen Premierministers Winston Churchill. In Kriegszeiten, so ist auf einer Wand zu lesen, sei die Wahrheit so wertvoll, „dass sie immer auch vor Lügen geschützt werden sollte“. So könnte das Motto der Ausstellung „Spies, Lies and Deception“ (übersetzt: „Spione, Lügen und Täuschung“) lauten, die am 29. September im Londoner Imperial War Museum (IWM) eröffnet.

Zu sehen sind eindrucksvolle Objekte. Darunter Streichhölzer, mit denen britische Agenten geheime Nachrichten schreiben konnten, und Überschuhe zum Fälschen von Fußabdrücken. Mit Technik ausgestattete Aktenkoffer werden gezeigt und Zahnpastatuben, gefüllt mit unsichtbarer Tinte. Kunstvoll gestaltete Köpfe aus Pappmaché veranschaulichen, wie deutsche Scharfschützen im Ersten Weltkrieg auf dem Schlachtfeld erfolgreich getäuscht wurden. Und es geht um den Schutz der Identität eines Agenten mithilfe von gefälschten Pässen, speziell angefertigter Kleidung oder auch plastischer Chirurgie.

Die Schau betrachtet mit 100 Jahren einen langen Zeitraum, betont Kuratorin Michelle Kirby. Themen sind etwa die Schützengräben des Ersten und die Schlachtfelder des Zweiten Weltkrieges. Es geht um die Spionage im Kalten Krieg und den Giftanschlag auf den russischen Ex-Agenten Alexander Sergej Skripal in Salisbury im Jahr 2018. Dann folgt der Blick in die Zukunft – und damit die Frage, wie es im Zeitalter von Künstlicher Intelligenz (KI) und Deepfakes, also täuschend echt wirkender, manipulierte Bild- oder auch Videoaufnahmen, für Geheimdienste weitergeht.

Von KGB-Spitzeln, die zum britischen Geheimdienst wechselten

Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen die Menschen, die spioniert oder bespitzelt wurden. Einer von ihnen war Oleg Gordijewski. Er arbeitete zunächst für den sowjetischen KGB, wurde aber in den 1970er Jahren vom britischen Geheimdienst MI6 angeworben und so zum Doppelagenten. Er habe wie durch ein Wunder überlebt, wird er in der Ausstellung zitiert. Ein Foto zeigt, wie ihm Königin Elizabeth II. im Jahr 2007 einen Orden überreicht. „Er wurde im Vereinigten Königreich als Held gefeiert. In Russland galt er jedoch als Verräter“, erklärte Kirby. Ein Zurück gab es für ihn nicht.

Eine quasi gegensätzliche und doch ähnliche Geschichte ist die von Klaus Fuchs. Nach seiner Flucht aus Nazi-Deutschland im Jahr 1933 wurde er in Großbritannien und den USA ein angesehener Wissenschaftler auf dem Gebiet der Physik. Fotos zeigen ihn bei der Arbeit mit Kollegen. Ein anderes Bild zeigt seine Freunde, die Physiker Genia und Rudolf Peierls. Was sie nicht wussten: Er hatte Informationen aus der Atomwaffenforschung an die Sowjetunion weitergegeben. Nach seiner Verhaftung reflektierte Fuchs sein Handeln. „Ich muss der Tatsache ins Auge sehen, dass ich mit Menschen befreundet sein und sie gleichzeitig betrügen und gefährden konnte.“

Eine weitere schillernde Persönlichkeit ist Jasper Maskelyne. Er wurde während des Zweiten Weltkriegs in Großbritannien als „War Magician“ („Kriegszauberer“) bekannt, weil er Dinge und Menschen für den Betrachter verschwinden lassen könnte. Er schrieb darüber in seinen Memoiren. Später hieß es jedoch, er habe seinen Beitrag übertrieben dargestellt. „Dieser Fall zeigt, wie schwierig es auch heute noch ist, die Wahrheit herauszufinden, denn vieles geschieht unter strenger Geheimhaltung“, erklärte Kirby.

In Deutschland kümmert sich der Militärische Abschirmdienst um die Abwehr von Spionage auf Einrichtungen der Bundeswehr. Russlands Aggression und die „Zeitenwende“ bedeuten für den Militärgeheimdienst MAD ein „Zurück zu den Wurzeln“. © Quelle: dpa

Die Ausstellung beschäftigt sich auch mit der Frage, wie Agenten und Spitzel enttarnt werden können. „Ich denke, es ist wichtig zu erkennen, dass Spionage und das Stoppen von Spionage die Kehrseite derselben Medaille sind. Man muss die andere Seite verstehen, um sie bekämpfen zu können“, erklärte FPI-Agentin Maria Ricci den Besuchern des IWM in einem Video. Dabei kann auch Open Source Intelligence helfen, die öffentlich zugängliche Daten wie Satellitenbilder, Videos und Inhalte von Beiträgen in sozialen Medien nutzt, um Informationen aufzudecken. In diesem Zusammenhang geht die Schau auch auf Bellingcat ein, ein nichtstaatliches investigatives Recherchenetzwerk.

Ein Roboter, der mit Systemen Künstlicher Intelligenz arbeitet Bedroht KI die Zukunft der Menschheit? 61 Prozent der US-Amerikaner glauben „Ja“. © Quelle: Reuters

Erschwert wird die Lage für westliche Geheimdienste allerdings durch die Fortschritte bei KI. Deren Möglichkeiten veranschaulicht die Ausstellung mit einem Quiz, bei dem die Besucher gefälschte Porträtfotos auf einem Bildschirm erkennen sollen. Dabei erweist es sich als schwierig oder gar unmöglich, unter einer Reihe von künstlich generierten Gesichtern – sogenannten Deepfakes – eine echte Person zu erkennen.

Mit KI werden die Techniken immer raffinierter

Die Schau zeigt: Diese Techniken werden immer raffinierter und einfacher zu benutzen. Und sie können zur Täuschung und damit zur Desinformation eingesetzt werden. „Das ist heute Teil der Kriegsführung und damit auch der Spionage und der Geheimdienstarbeit, und das ist eine große Veränderung im Vergleich zu früher“, betonte der britische Journalist Gordon Corera in einem Video. „Wir befinden uns in einem Wettlauf – um Fortschritte im Bereich der KI und der Deepfake-Technologie.“

Die Ausstellung im Imperial War Museum in London ist vom 29. September 2023 bis einschließlich 14. April 2024 zu sehen. Der Eintritt ist frei.