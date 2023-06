Mindestens drei königliche Soldaten brechen bei Übung von Militärparade zusammen

London. Bei einer Übung zur Geburtstagsparade von König Charles III. (74), „Trooping the Colour“, sind am Samstag mindestens drei königliche Wachen zusammengebrochen. Grund dafür waren die hohen Temperaturen. In London war es am Wochenende bis zu 31 Grad heiß.

Auf einem Video der Nachrichtenagentur Reuters ist zu sehen, wie mehrere Soldaten zusammenbrachen und am Boden lagen. Einer der Ohnmächtigen behielt pflichtbewusst weiter seine Posaune in der Hand, ehe er sich selbst wieder aufrappeln konnte. Mindestens drei Soldaten wurden auf Tragen weggebracht, während zwei weitere Hilfe beim Verlassen des Paradeplatzes benötigten, wie die Nachrichtenagentur PA berichtete. Die Übung wurde währenddessen wie geplant fortgeführt.

William: „Sie haben alle wirklich gute Arbeit geleistet“

Prinz William (40), der die Parade reitend auf dem Paradeplatz Horse Guards Parade abnahm, bedankte sich auf Twitter bei allen Soldaten für ihr Durchhaltevermögen in der Hitze. „Schwierige Bedingungen, aber sie haben alle wirklich gute Arbeit geleistet. Danke“, schrieb der Thronfolger in dem Tweet.

Dass königliche Soldaten umfallen, passiert immer wieder. Bei Militärparaden beispielsweise müssen sie mitunter lange stillstehen. Die Uniform inklusive der Bärenfellmützen machen das vor allem bei hohen Temperaturen zu einer echten Herausforderung. Im vergangenen Jahr sorgte ein königlicher Wachmann für Schlagzeilen, nachdem er am Sarg der verstorbenen Queen Elizabeth II. in Ohnmacht gefallen war.

Eine lange Tradition: „Trooping the Colour“ zu Ehren des Monarchen oder der Monarchin

Die Militärprozession „Trooping the Colour“ findet in der Regel im Juni statt und dient als offizielle Geburtstagsfeier des amtierenden Königs oder der amtierenden Königin, auch wenn Charles am 14. November Geburtstag hat. Die Tradition der Feierlichkeiten reicht bis ins 17. Jahrhundert zurück. Am kommenden Samstag, 17. Juni, wird diese Ehre erstmals dem frisch gekrönten König Charles III. zuteil.

„Trooping the Colour“ wird vom ZDF übertragen. Christina von Ungern-Sternberg berichtet live aus London. An ihre Seite gesellen sich außerdem die ZDF-Königshaus-Expertin Julia Melchior und Hilke Petersen, die seit Januar 2023 die Leitung des ZDF-Studios in London innehat. Vom Canada Gate aus, mit Blick auf den Buckingham Palace, werden die drei Frauen das Geschehen auf dem Horse Guards Parade kommentieren.

