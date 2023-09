Londoner Polizeibeamte legen ihre Waffen ab

London. Normalerweise kommt das britische Militär auf heimischem Boden nur bei Großereignissen wie den Olympischen Spielen im Jahr 2012, bei der Entschärfung von Bomben oder nach Überschwemmungen unterstützend zum Einsatz. Nun jedoch bezog Scotland Yard die britische Armee aus einem nie dagewesenen Grund mit in die Polizeiarbeit ein. Denn mehr als 100 Beamte der Met, die insbesondere für die Terrorismusbekämpfung zuständig sind, haben in den vergangenen Tagen aus Protest ihre Lizenz zum Tragen einer Waffe vorübergehend abgegeben.

Der Grund: Ein Polizist, der nur als NX121 bekannt ist, wurde am vergangenen Mittwoch des Mordes an einem jungen Mann namens Chris Kaba angeklagt. Der 24-jährige wurde Anfang September 2022 im Süden der Hauptstadt von einem Polizeiwagen verfolgt, eingekesselt und schließlich durch die Windschutzscheibe erschossen.

Mit Schusswaffen ausgestattete Beamte der Londoner Metropolitan Police, kurz Met, weigern sich angesichts der Anklage nun, diese weiterhin bei sich zu tragen. Laut deren Chef, Mark Rowley, befürchten sie langwierige Gerichtsverfahren nach deren Gebrauch, selbst wenn sie sich an das halten, was sie in ihrer Ausbildung gelernt haben. Da wegen der Proteste bewaffnete Polizisten auf den Straßen fehlen, sollen nun bei Bedarf Kräfte anderer Einheiten eingesetzt werden können. Auch Soldaten stehen auf Abruf bereit. Es ist ein höchst ungewöhnliches Szenario.

Vertrauen zu Bürgern hat teils schwerwiegende Folgen

Die britische Polizeikultur basiert auf einem Vertrauensverhältnis zwischen Bürgern und traditionell unbewaffneten Ordnungshütern. Daher tragen die meisten Polizisten auch heute noch nur einen Gummiknüppel bei sich. Nach den Anschlägen im indischen Mumbai im Jahr 2008 sowie in Paris im Jahr 2015 wurde die Zahl von speziell ausgebildeten Sicherheitskräften mit Schusswaffen jedoch erhöht.

Vor diesem Hintergrund nutzten Beamte ihre Waffen in den vergangenen Jahren zwar äußerst selten, jedoch mit teils verheerenden Folgen. So löste 2011 der Tod eines Schwarzen im Norden Londons heftige Unruhen in mehreren britischen Städten aus. Tagelang zogen gewalttätige Banden durch die Straßen, fünf Menschen starben, viele wurden verletzt, hunderte Geschäfte geplündert.

Nach Angaben des „Independent Office for Police Conduct“, einer Behörde, die für Beschwerden gegen Polizisten zuständig ist, war der einzige Verdachtsmoment gegen Kaba das Auto, in dem er saß. Es soll am Vortag in einen Vorfall mit Schusswaffen verwickelt gewesen sein. Der Tod des jungen Rappers löste Rassismusvorwürfe gegen die Londoner Polizei aus. Bei dem Opfer handelte es sich um einen schwarzen Mann. Kaba selbst war nicht bewaffnet. Angehörige und Aktivisten hatten mit Protestmärschen eine Aufklärung gefordert. Einzelheiten über den Prozess gegen den Beamten sind nicht bekannt, da eine mediale Berichterstattung in solchen Fällen gesetzlich untersagt ist.

Die britische Innenministerin Suella Braverman reagierte auf die am Wochenende geäußerten Bedenken sowie die Protestaktion der Einsatzkräfte und kündigte eine Untersuchung an. Bewaffnete Beamte müssten unter hohem Druck und in Sekundenbruchteilen Entscheidungen treffen, teilte sie bei X (früher Twitter) mit. „Sie dürfen nicht befürchten, auf der Anklagebank zu landen, wenn sie ihre Pflichten erfüllen.“ Polizeichef Rowley begrüßte die Ankündigung der Konservativen.