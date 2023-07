Unfall an Schule in Wimbledon kostet weitere Schülerin das Leben

Drei Tage nach einem Unfall mit einem Geländewagen an einer Grundschule in London ist ein zweites Kind seinen Verletzungen erlegen. Das achtjährige Mädchen starb nach Polizeiangaben am Sonntag in einem Krankenhaus. Eine weitere achtjährige Schülerin war bereits am Donnerstag noch an der Unglücksstelle gestorben.

Das Unglück ereignete sich kurz vor zehn Uhr morgens an einer privaten Mädchenschule im Stadtteil Wimbledon, nicht weit entfernt vom Tennisstadion, in dem derzeit das Traditionsturnier gespielt wird. Die Kinder feierten auf dem Schulgelände eine Party zum Ende des Schuljahrs. Nach Polizeiangaben hatte der Unfall keinen terroristischen Hintergrund. Gegen die 46 Jahre alte Fahrerin des Wagens wurden Ermittlungen wegen gefährlichen Fahrverhaltens mit Todesfolge aufgenommen, sie kam gegen Kaution auf freien Fuß.

Mehrere Menschen wurden nach dem Unfall in Krankenhäuser gebracht, der Zustand einer verletzten Frau war am Sonntag weiterhin ernst.

