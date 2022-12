Er tötete einen Hund: berühmter Berglöwe von Los Angeles eingefangen

Der als P-22 bekannte Berglöwe lebte in einem Stadtpark in Los Angeles. In den Hollywood Hills tötete er vor Kurzem einen Hund. Die Behörden reagierten nun und fingen das Tier ein.

Los Angeles. Der wohl bekannteste Berglöwe der US-Millionenmetropole Los Angeles ist im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Verkehr gezogen worden. Das als P-22 bekannte Tier war dadurch bekannt geworden, dass es über Straßen streifte und einen weitläufigen Stadtpark zu seinem Zuhause machte. Die jüngste Tat des Puma-Männchens ging dann offenbar zu weit: Es tötete einen Hund, der in den Hollywood Hills ausgeführt wurde.

Die Großkatze trägt im Namen einer Nationalpark-Studie ein GPS-Halsband. Sie wurde regelmäßig von Sicherheitskameras aufgezeichnet, die zeigten, wie sie durch Wohngebiete in der Nähe des Griffith Park stromerte.

„Sie haben einen Löwen in ihrem Hinterhof“

Die kalifornische Fisch- und Wildtierbehörde teilte zusammen mit dem Nationalpark-Service mit, P-22 sei in stabilem Zustand, nachdem er im trendigen Viertel Los Feliz in der Nähe des Parks von einem Betäubungspfeil getroffen worden sei. Die Anwohnerin Sarah Picchi sagte der „Los Angeles Times“, der Berglöwe sei am Vormittag in ihrem Hinterhof betäubt worden. Vertreter der Wildtierbehörde hätten an ihrer Haustür geklingelt und gesagt: „Sie haben einen Löwen in ihrem Hinterhof.“

„Natürlich wusste ich, dass es P-22 ist, weil ich die Geschichte verfolgt habe“, sagte sie der Zeitung. Nach einer Untersuchung werde man über das bestmögliche weitere Vorgehen im Sinne des Tieres entscheiden, aber auch die Sicherheit der umgebenden Gemeinden priorisieren, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung des Nationalpark-Service und der Wildtierbehörde.

