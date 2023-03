Leipziger Lottomillionär nach Wochen gefunden – deswegen meldete er sich nicht

Leipzig. Exakt 2.472.227 Euro hatte ein Leipziger Lottospieler mit „sechs Richtigen“ Mitte Februar gewonnen. Doch seitdem fehlte von dem oder der Glücklichen jede Spur. Vier Wochen gingen ins Land. Nun die Nachricht am Donnerstag: Der Gewinner hat sich gemeldet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lange ließ der unbekannte Lottomillionär auf sich warten, der Grund: Seine vertraute Lottoannahmestelle wurde Ende Februar geschlossen, denn der Besitzer ist in Ruhestand gegangen. „Ich habe immer gern dort gespielt, weil ich öfter dort vorbeigekommen bin“, so der Millionär in der Mitteilung von Sachsenlotto. Sicher hat er von der Suche nach dem Lottomillionär in Leipzig gehört, aber aufgrund persönlicher Termine sei der Schein in Vergessenheit geraten.

Problem mit der Lieblingsannahmestelle

„Ich habe nicht im Traum daran gedacht, dass ich das sein könnte, also habe ich auch nicht reagiert“, wird der Ruheständler weiter zitiert. Weil er sein neues Glück bei dem aktuellen Jackpot versuchen wollte, suchte er sich eine neue Sachsenlotto-Annahmestelle und prüfte dabei ohne Hintergedanken noch seine alte Spielquittung, die im Portmonee lag. Und schon war das Glück innerhalb von Sekunden auf seiner Seite.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von seinem Millionengewinn weiß nur die Familie, und das soll auch so bleiben. „Wir wollen ganz normal weiterleben“, meinte der Ruheständler gegenüber Sachsenlotto. Nur so viel sei verraten: Lottospielen wird er nach wie vor – und wer weiß ...