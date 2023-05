﻿Brandenburg: Stadtverwaltung von Luckenwalde bietet Ortsschilder zum Ausleihen

Kostenfrei bis 00:27 Uhr lesen

Champions League

Den Handballern des THW Kiel droht das Aus im Viertelfinale der Champions League. Die Zebras unterlagen am Mittwochabend vor 9821 Zuschauern Paris Saint-Germain mit 27:31 (12:13). Das Rückspiel in der französischen Hauptstadt wird in einer Woche am 17. Mai angepfiffen.