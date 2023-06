﻿Werden Falschparker bald automatisch gemeldet? Lübeck startet Pilotprojekt

Neue Technik für das Ordnungsamt

Falschparker am Haken: In Lübeck werden momentan verstärkt falsch parkende Fahrzeuge abgeschleppt – wie hier in der Straße Friedrich-Ebert-Hof/Ecke Helmholtzstraße in St. Jürgen.

Die Hansestadt Lübeck will im Kampf gegen Falschparker künftig modernste Technik einsetzen. Sensoren sollen widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge automatisch an das Ordnungsamt melden. In einigen Bereichen können die Falschparker zur Gefahr werden.

