﻿So schafft es Marzipan-Hersteller Niederegger, 15 000 Berliner in zwei Tagen zu backen

Berliner, Krapfen oder Pfannkuchen – egal, welchen Namen man ihnen gibt: Sie sind für viele unverzichtbar zur Silvester-Party. Wie werden sie gemacht? Ein Blick in die Backstube bei Niederegger in Lübeck.

Roland Weichbrodt zeigt die frischen Berliner, die wie am Fließband bei Niederegger in Lübeck hergestellt werden.

Innenstadt. Es ist früh am Morgen, kaum jemand ist um diese Uhrzeit an diesem Donnerstagmorgen schon auf den Beinen. Doch in der Backstube im Niederegger-Stammhaus in der Breiten Straße herrscht schon emsiges Treiben. Bis Silvester müssen die rund 30 Konditoren um die 15 000 Berliner backen – alles in Handarbeit. Wie das gelingt, erklärt Konditormeister Roland Weichbrodt, der die „Lübecker Nachrichten“ (LN) mit hinter die Kulissen der Lübecker Berliner-Produktion nimmt. Es ist nun schon das 49. Jahr in Folge, dass er beim Berlinerbacken mitarbeitet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bis zu 20 000 Berliner zu Silvester

Es ist sieben Uhr morgens. Der Duft ist im ganzen Haus wahrnehmbar. Weichbrodt steht seit drei Stunden in der Backstube. „Ich denke, das absolute Limit unserer Produktion liegt bei 15 000 bis 20 000 Berlinern, die wir jetzt bis Silvester backen“, erklärt der Konditormeister.

Damit es gelingt, so viele der süßen Backwaren in so kurzer Zeit zu produzieren, läuft in der Backstube alles wie am Fließband. Denn die alltägliche Produktion von Torten und anderen Leckereien läuft nebenbei ganz normal weiter. Am Kopfende der Backstube wird der Teig portioniert, der vorher in einer riesigen, 50 Kilogramm fassenden Küchenmaschine zubereitet wurde. Eine Teig-Ladung reicht für rund 800 Berliner. Von dort geht es weiter in die Fritteuse. Dort werden die portionierten Teigfladen drei Mal in Butter gebacken, bevor es an die nächste Station geht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bis vor kurzem noch manuelles Frittieren

„Bis vor einigen Jahren hatten wir hier noch manuelle Fritteusen, in denen wir die Berliner noch per Hand wenden mussten“, erzählt Weichbrodt. Mittlerweile wenden die Maschinen die Berliner vollautomatisch. „Das spart natürlich einiges an Zeit, aber in der letzten Produktionsnacht werden die alten Fritteusen doch noch eingesetzt – einfach um mit der Menge hinterherzukommen.“ Aus den Fritteusen kommen die Berliner in den Ofen.

10 000 Berliner in einer Nacht

Die meiste Arbeit fällt für die Konditoren in der Nacht vor Silvester an. Am Abend des 30. Dezember finden sich die etwa 30 Mitarbeiter um 23 Uhr in der Backstube ein. „Das ist die einzige Nachtschicht des Jahres, deshalb ist die Stimmung immer gut, auch wenn die Nacht durchgearbeitet werden muss“, sagt Weichbrodt. Allein in dieser Nacht entstehen zwischen 10 000 und 12 000 Berliner für Lübeck. Doch das sei gar nicht so stressig, wie es sich anhört, sagt Weichbrodt: „Wir bereiten viel vor, daher sind die Arbeitsschritte einfach.“

Fünf verschiedene Berliner-Füllungen

Nachdem die Berliner aus dem Ofen, der ungefähr die Größe eines Einbauschranks hat, geholt wurden, geht es an die nächste Station am Berliner-Fließband. Mit einer speziellen Portionierungsmaschine wird die Füllung in das süße Gebäck gespritzt. Aus logistischen Gründen können die Niederegger-Konditoren nicht mehr als fünf Geschmacksrichtungen anbieten. „Das würde zeitlich sonst nicht hinhauen“, erklärt Weichbrodt. Neben den Klassikern wie Himbeere, Kirsche und Pflaume gibt es Champagner-Geschmack – und natürlich darf die Marzipan-Füllung bei Niederegger nicht fehlen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mehr zum Thema Tipps von der Expertin Tipps von der Expertin Kostenpflichtig  Der Knaller zu Silvester: Jetzt können Haustiere mit Cannabis entspannen

Feiern geht trotz Nachtschicht

Im letzten Schritt kommt noch die Glasur oder der Zucker auf die Berliner, dann werden sie verpackt und landen höchstwahrscheinlich auf den Tellern irgendeiner Silvesterparty in der Hansestadt. „Wenn die Nachtschicht dann am Sonnabend gegen 8 Uhr morgens vorbei ist, dann geht’s kurz nach Hause zum Schlafen, und dann wird abends gefeiert“, sagt Weichbrodt. „Und im Januar geht’s dann wieder normal weiter.“

Dieser Artikel erschien zuerst in den „Lübecker Nachrichten“.