24-Jähriger durch Schussverletzung getötet – Polizei fahndet öffentlich nach Tatverdächtigem

Lüdenscheid. Nach dem gewaltsamen Tod eines 24-Jährigen in Lüdenscheid fahndet die Polizei nach einem 23 Jahre alten Tatverdächtigen. Der mutmaßliche Täter habe am Montag auf einer Rolltreppe am Busbahnhof auf sein Opfer geschossen, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft Hagen am Donnerstag. Beide Männer seien Syrer und kannten sich den Angaben zufolge. Zunächst waren zwei 15 und 18 Jahre alte Personen festgenommen worden, der Tatverdacht gegen sie hatte sich aber nicht erhärtet.

Der 24-Jährige war nach der Schussabgabe lebensbedrohlich verletzt worden und später im Krankenhaus gestorben. Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen zu dem Vorfall im Märkischen Kreis. Am Donnerstag schrieb die Polizei den Tatverdächtigen mit Foto und vollem Namen zur Fahndung aus.

RND/dpa