﻿Mehr als 100 Übergriffe: Betreuer gesteht jahrelangen Missbrauch von Jungen in Kinderdorf

Lüneburg. Kinderpornografie in der Kinderkamera eines seiner Opfer enttarnten Rainer L. (63). Der Siebenjährige zeigte sie einem Spielkameraden. Der alarmierte einen Betreuer in dem Kinderdorf im Landkreis Lüneburg. Unter Druck zeigte sich Rainer L. selbst an, gab sechs Opfer und 116 sexuelle Übergriffe zu. Für 107 Vorfälle wurde er nun vor dem Landgericht Lüneburg zu zehn Jahren Haft verurteilt. Die Vorsitzende Richterin Dr. Lidia Mumm sprach von einem „beispiellosen Verfahren“. Nicht nur, „weil die Taten fassungslos machen. Sondern auch wegen des umfassenden Geständnisses. Hier hat sich ein Mensch seine eigene Strafe selbst abgeholt. Das habe ich noch nie erlebt.“

Ermittler: Enkel könnte auch ein Opfer sein

Allerdings: Kripobeamte vermuten sogar mehr Opfer – darunter den Enkel des Pädagogen. Eine Ermittlerin zeigte sich als Zeugin vor Gericht erstaunt darüber, dass Kindern, die Übergriffe gemeldet hatten, nicht geglaubt wurde. Und wie nachlässig das Heim eigene Vorgaben umsetzte, die den Kindern mehr Sicherheit hätten bringen sollen.

Das letzte Opfer des Angeklagten soll 12.000 Euro Schmerzensgeld erhalten. Dazu ist Rainer L. bereit, er muss dazu aber zuvor seinen Wagen verkaufen. An andere Opfer, die im Prozess nicht als Nebenkläger auftreten, hat der 63-Jährige Entschuldigungsbriefe verfasst. Ein Adressat allerdings ist im Oktober 2010 gestorben. Mindestens einer. Denn nach der Aussage einer Kripobeamtin (51) aus der Ermittlergruppe könnte der Fall noch größere Ausmaße haben als bisher bekannt.

Einen Tag nach der Selbstanzeige von Rainer L. am 26. August 2022 durchsuchten Fahnder seine Wohnung in dem Kinderdorf im Landkreis, drei Tage später sein Zimmer im Haus seines Vaters. Später erfuhren die Polizisten, dass der Verdächtige in den Tagen zuvor mehrere volle Säcke im Müll entsorgt hatte. „Mutmaßlich Beweise, etwa Sexspielzeug“, vermutete die Beamtin. Auf dem Rechner des 63-Jährigen fanden die Polizisten kinderpornografisches Material, ebenso Rechnungen über Potenzmittel und Gleitgel.

Fetisch an Kindern ausgelebt

Eigentlich sollen traumatisierte Kinder in dem Kinderdorf aufgefangen und aufs Leben vorbereitet werden. Rainer L. hingegen bereitete als „Hausvater“ einigen der in seinem Haus Betreuten eine neue Hölle. Seine Kollegen freuten sich, dass L. die Bettnässer aufnahm – nicht wissend, dass er in diesem Bereich einem Fetisch frönte und Kinder für seine Fantasien manipulierte. Die Beamten schrieben alle ehemaligen Bewohner des betreffenden Hauses an. Ergebnis laut Beamtin: „Wir haben potenzielle weitere Opfer identifiziert.“ Auch von denen war einer verstorben, einer wollte nicht reden. „Sein Enkel könnte ein weiteres Opfer sein“, sagte die Polizistin, die auch die Zahl möglicher Tatorte erhöhte. Danach kann es auch bei einem Zeltlager im Harz, einer Fahrt ins Allgäu, in Ventschau sowie auf dem Campingplatz Wietzendorf zu Übergriffen gekommen sein. Und selbst ein Mann, der als Kind nur neben dem Haus von Rainer L. untergebracht worden war, berichtete bei einem späteren Besuch von Übergriffen.

Nach Bekanntwerden des Missbrauchs von Schutzbefohlenen in dem Kinderdorf „Salem“ hat am 30. Juni vor der großen Jugendkammer des Landgerichts Lüneburg der Prozess gegen einen 63-jährigen Erzieher begonnen. © Quelle: Philipp Schulze/dpa

Einige der von Rainer L. namentlich benannten Opfer mochten oder konnten sich in den Vernehmungen durch Polizisten nicht mehr an das erinnern, was ihnen hinter den Backsteinmauern des Kinderdorfes widerfahren ist. Klar ist: Dieser zusätzliche Rucksack wäre ihnen nicht aufgebürdet worden, hätte man dem ersten, inzwischen verstorbenen Opfer geglaubt. Der damals Zwölfjährige hatte Rainer L. im Herbst 2001 angezeigt, ihn über drei Jahre missbraucht zu haben. Ein Glaubwürdigkeitsgutachten kam zu dem Schluss, dass das Kind nicht die Wahrheit sagte.

„Schwierige Kinder galten als Lügner“

„Im Zweifelsfall glaubte man im Kinderdorf eher den Betreuern“, sagte die Kripobeamtin aus. „Wurden die Kinder schwierig, gab es mit ihnen Konflikte, wurden sie in den Akten als ‚Lügner‘ vermerkt.“

Kollegen schilderten Rainer L. als Einzelgänger, der wenig Privates preisgegeben habe. Vor Gericht sagte er aus, sich seit dem 15. Lebensjahr in jüngere Mitschüler verliebt zu haben. Das habe auch den Gedanken ausgelöst, von Schweißer auf Sozialpädagoge umzuschulen.

Zehn Jahre keine Übergriffe?

Nach eigener Aussage will Rainer L. in den zehn Jahren nach den eingestellten Ermittlungen kein Kind missbraucht haben, er sei ersatzweise auf Kinderpornografie umgestiegen. In dieser Zeit galten Auflagen des Jugendamtes: Türen sollten offen bleiben, die Betreuer Distanz wahren. Nur: Das Amt selbst „überprüfte deren Einhaltung nicht“, sagte die Polizistin. Und Rainer L. „hielt sich nach Aussagen von Kollegen nicht an die Regeln“. So sah der Weckdienst in den frühen Morgenstunden Kinder aus der Wohnung von Rainer L. kommen. „Er hatte immer gute Ausreden parat, etwa, dass die Kinder Angst vor einem Gewitter gehabt hätten.“ Bei der Ermittlerin entstand der Eindruck: „Im Kinderdorf herrschte die Haltung vor: Etwas kann nicht sein, was nicht sein darf.“

Zwar wandte Rainer L. keine Gewalt an, setzte die Kinder aber unter Druck und sagte ihnen etwa, dass sie ihre Familien nicht wiedersehen würden, wenn sie redeten. Oder dass ihnen sowieso keiner glauben würde. Letzteres galt allzu lange Jahre in dem Kinderdorf. Jetzt zeigte sich die 2. große Jugendkammer überzeugt, dass der 63-Jährige „selbst unter dem leidet, was er den Kindern angetan hat“. Pädophile stehen in Gefängnishierarchien ganz unten. Es ist möglich, dass sich Rainer L. in den kommenden Jahren ähnlich ausgeliefert fühlt wie die Kinder, die in seine Obhut gegeben worden waren.

Dieser Artikel erschien zuerst in der „Landeszeitung für die Lüneburger Heide“.