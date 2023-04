﻿Nach der Ekel-Attacke in Lützel: Wie konnte der Täter an 200 Tieraugen kommen?

Die Tieraugen-Attacke in Lützel hat für reichlich Wirbel gesorgt. Nicht nur die betroffene Familie fragt sich: Wer tut so etwas? Und woher bekommt man überhaupt 200 Tieraugen? Eine Spurensuche.

Bei den Tieraugen, die am Dienstag in Lützel in einen Carport und auf zwei Autos geworfen wurden, dürfte es sich Eperten zufolge um die Augen von Schweinen gehandelt haben. Doch wo bekommt man derart viele Schweineaugen her? Fachleute halten einen Schlachthof für am wahrscheinlichsten. Doch es gibt noch andere Optionen.

Biebergemünd-Lützel. Die Tieraugen-Attacke im kleinen Biebergemünder Ortsteil Lützel hat nicht nur die Region in Aufregung versetzt. Auch überregional landete der Fall in den Schlagzeilen. Eine seitdem oft gehörte Frage: Woher bekommt man 200 Tieraugen? Die GNZ hat sich auf Spurensuche in Fleischereibetrieben begeben und mit Experten über den makabren Fall gesprochen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Als die „Gelnhäuser Neue Zeitung“ (GNZ) mit mehreren Fleischer- und Metzgermeistern spricht, ist die Reaktion zunächst fast überall ähnlich: „Wie viele Augen sollen das gewesen sein? Sowas hab‘ ich ja noch nie gehört!“ Selbst bei erfahrenen Fleischermeistern sorgt der Fall aus Lützel für Stirnrunzeln. Und noch in einem anderen Punkt sind sich die Fachleute einig: Aus einem kleinen Handwerksbetrieb dürften die Augen nicht stammen.

Tieraugen-Attacke in Lützel: Aus einem kleinen Handwerksbetrieb können so viele Augen kaum kommen

Das sieht auch der Obermeister der Fleischerinnung Gelnhausen-Schlüchtern, der Sinntaler Fleischermeister Hans Martin, so: „Dafür ist die Größenordnung viel zu groß. Egal von welchem Tier die Augen stammen, aber so viele Tiere werden nicht in einem kleinen Handwerksbetrieb verwertet, in dem noch selbst geschlachtet wird“, sagt Martin im Gespräch mit der GNZ.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

So liegt der Verdacht nahe, dass die Tieraugen, die in Lützel in dem Carport verteilt wurden, aus einem industriellen Schlachtbetrieb stammen könnten. Obermeister Hans Martin erklärt: „In großen Schlachthöfen werden deutlich größere Mengen an Tieren verarbeitet. Da fallen entsprechend auch Schlachtabfälle wie die Augen an.“

Der Boden ist mit Augen übersäet. Rund 200 hat die betroffene Familie rund um ihren Carport gezählt © Quelle: Wagner

Die mögliche Herkunft aus einem Schlachthof hat allerdings einen Haken: Unbefugte haben in einem Schlachthof keinen Zutritt. Zudem werden auch einige nicht für den menschlichen Verzehr vorgesehene Teile gesammelt und weiterverarbeitet. Auch die Augen eines Tieres fallen in die sogenannte Kategorie 3 an tierischen Nebenprodukten, die bei der Schlachtung anfallen. Unter strengen Auflagen dürfen diese Nebenprodukte verwertet werden, etwa für die Produktion von Tierfutter. Schlachthöfe haben also ein Interesse daran, auch vermeintlich wertlose Stücke eines Tieres weitervermarkten zu können.

Wenn die Augen tatsächlich aus einem Schlachthof stammen sollten, muss der Täter über gute Connections in einen Schlachthof verfügen. Sonst kommt man an solche Nebenprodukte nicht heran. Lisa Kainz, Agrarwissenschaftlerin und Fachreferentin bei PETA

Das bestätigt auch Agrarwissenschaftlerin Lisa Kainz: „Selbst Teile, die gemeinhin als Schlachtabfälle bezeichnet werden, werden weiterverwertet.“ Bei der Tierschutzorganisation PETA arbeitet Kainz als Fachreferentin für Tierrechte.

Tieraugen auf Autos geworfen: Hat der Täter gute Verbindungen in einen Schlachthof?

„Wenn die Augen tatsächlich aus einem Schlachthof stammen sollten, muss der Täter über gute Connections in einen Schlachthof verfügen. Sonst kommt man an solche Nebenprodukte nicht heran“, sagt Kainz im Gespräch mit der GNZ. Grundsätzlich, so berichtet die Tierschutz-Expertin weiter, würden PETA immer wieder Fälle gemeldet, in denen Tierkadaver oder tierische Überreste beispielsweise in der Natur achtlos entsorgt würden. Auch gebe es Berichte über rituelle Schlachtungen, deren Spuren mitunter entdeckt würden. Von einem Vorfall mit derart vielen Tieraugen hat aber auch die PETA-Expertin noch nicht gehört.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Neben dem Schlachthof erscheinen noch zwei weitere Optionen zur Herkunft der Augen denkbar: Sie könnten beispielsweise von Wildtieren und somit aus dem Umfeld eines Jägers stammen. Allerdings hält dies der Vorsitzende des Kreisjagdvereins Gelnhausen, Maarten Fijnaut, für extrem unwahrscheinlich: „Das wären 100 Tiere. Das entspricht bei mir im Revier der Jagdstrecke eines ganzen Jahres.“ Zudem spricht aus Sicht des Jagd-Expertens ein weiterer Umstand gegen die Wildtier-Hypothese: „Die Augen aus dem Schädel eines Tieres herauszulösen, ist richtig schwere Arbeit. Das kann man per Hand vielleicht bei ein paar wenigen Tieren machen, aber sicher nicht bei 100 Tieren.“

Für 3 Euro das Stück: Schweineaugen können im Internet bestellt werden - meist als Lehrmaterial für Schulen oder Universitäten

Bleibt noch Option 3: Die Augen könnten im Internet bestellt worden sein. Tatsächlich gibt es Online-Shops für Fleischprodukte, die auch Augen anbieten. Für ein Schweineauge muss man beispielsweise 3 Euro bezahlen. Zum menschlichen Verzehr sind die im Internet angebotenen Tieraugen nicht bestimmt. Vielmehr werden sie als Anschauungsobjekt oder für Sezierübungen erworben, etwa im Biologieunterricht oder im Biologiestudium.

In Lützel haben Unbekannte Tieraugen auf zwei Autos geworfen. © Quelle: Wagner

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für sonderlich wahrscheinlich halten Experten aber auch diese Option nicht. Nicht nur deshalb, weil der oder die Täter dafür 600 Euro hätten investieren müssen, sondern vor allem, weil die im Internet angebotenen Augen gekühlt geliefert werden. „Die Fotos der Augen und der Blutspritzer vom Ort des Geschehens sprechen dafür, dass das halbwegs schlachtfrische Augen waren“, sagt ein weiterer Fleischermeister, den die GNZ zu dieser Hypothese befragt hat.

Neben der Herkunft der Augen ist ebenfalls noch unklar, von welchem Tier die Augen stammen. Hier haben die befragten Experten allerdings eine klare Vermutung: Es dürfte sich sehr wahrscheinlich um Schweineaugen handelt.

Offizielle Bestätigung steht noch aus, Fachleute sind sich aber sehr sicher: Es waren Schweineaugen

Dafür spricht laut einhelliger Aussage der Fleischermeister zum einen die große Menge an Augen, weil Schweine in den größten Stückzahlen geschlachtet würden, zum anderen aber vor allem die Größe der Augen, die in etwa den Durchmesser einer 2-Euro-Münze hatten: „Es ist natürlich schwer, das anhand von Fotos genau zu sagen. Aber bei dieser Größe würde ich stark von Schweineaugen ausgehen“, sagt einer der befragten Handwerksmeister.

Tieraugen-Attacke in Lützel: Laboruntersuchung soll Klarheit bringen

Eine verbindliche Antwort auf die Frage, von welcher Tierart die Augen stammen, kann letztlich nur die vom Veterinäramt angeordnete Untersuchung im zuständigen hessischen Landeslabor in Gießen bringen. Parallel ermittelt zudem die Polizei zur möglichen Herkunft der Augen. Vor allem die betroffene Familie in Lützel wird hoffen, dass die Untersuchungen von Labor und Polizei am Ende auch einen Hinweis auf den oder die möglichen Täter ermöglichen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dieser Artikel ist zuerst in der „Gelnhäuser Neue Zeitung“ erschienen.