Der Polizeieinsatz zur Räumung von Lützerath ist eine große Herausforderung für die Beamten. Barrikaden, in Häusern verschanzte Klimaschützende sowie möglicherweise Tunnelsysteme unterhalb des Dorfes – was sie vor Ort tatsächlich erwartet, ist schwer vorherzusehen. Wie konnte es so weit kommen?

Wie konnten sich die Aktivistinnen und Aktivisten in Lützerath so gut verbarrikadieren?

Lützerath. Die Räumung des besetzten Braunkohleortes Lützerath hat am Mittwochmorgen begonnen. Hundertschaften der Polizei haben das Dorf umstellt, in dem sich seit langer Zeit Aktivistinnen und Aktivisten verschanzt haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dirk Weinspach, Polizeipräsident von Aachen, erwartet für seine Beamten „einen der herausforderndsten Einsätze der letzten Jahre“. Möglicherweise werde die Räumung von Lützerath bis zu vier Wochen andauern, heißt es.

Dass der Einsatz für eine so lange Zeit angesetzt ist, liegt auch daran, dass die Klimaschützenden hochprofessionell vorgehen. Sie bauten Barrikaden rund um und innerhalb von Lützerath auf und errichteten Konstruktionen wie Monopods, Tripods oder Baumhäuser auf dem Gelände – Holzkonstruktionen, auf denen sich Klimaschützende in großer Höhe für längere Zeit aufhalten können. Das soll es der Polizei erschweren, die Menschen aus dem Braunkohledorf abzutransportieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zudem verschanzen sich Aktivistinnen und Aktivisten in Erwartung der Räumung auch in den Häusern des Dorfes, die nun Festungen gleichen sollen. Die Protestler rühmen sich damit, Fallen in den Gebäuden eingerichtet zu haben. Die Polizei ließ gar verlauten, dass sie Tunnelsysteme auf dem Gelände vermute. Entsprechend vorsichtig müssen die Einsatzkräfte vorgehen und sich zunächst einmal einen Überblick verschaffen. Der Einsatz erinnert an die von der linksextremen Szene besetzten Häuser in Großstädten wie Berlin oder Hamburg.

+++ Alle aktuellen News im Liveblog +++

Polizisten dringen im von Klimaaktivisten besetzten Braunkohleort Lützerath vor. Dort wurden auch Baumhäuser errichtet, um die Räumung zu erschweren. © Quelle: Oliver Berg/dpa

Wie konnten die Barrikaden in Lützerath so stark werden?

Doch wie ist es überhaupt möglich, dass sich die Aktivistinnen und Aktivisten in Lützerath so gut verbarrikadieren konnten? „Vor dem 10. Januar war noch freier Zugang zum Dorf möglich“, erklärt Frank Rentmeister, Sprecher der Polizei Aachen, auf Anfrage des Redaktions­Netzwerks Deutschland (RND). Erst seit vergangenem Dienstag sei die Räumung des Dorfes möglich. Doch die Polizei habe zunächst noch eine Informations­veranstaltung durchführen wollen, bevor es tatsächlich zum Einsatz kam. Vorher sei lediglich der Fahr­zeug­verkehr zum Dorf eingeschränkt gewesen, so der Sprecher.

Klima-Check Erhalten Sie die wichtigsten News und Hintergründe rund um den Klimawandel – jeden Freitag neu. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Man wisse derzeit noch nicht, wie die Räumung insgesamt vonstatten gehen werde. Deshalb sei der Zeitraum von bis zu vier Wochen angesetzt worden, erklärte Rentmeister. Am ersten Einsatztag habe sich zunächst die „Lage stabilisiert“. Für die Einsatzkräfte gehe es nun darum, sich einen Überblick zu verschaffen. Zudem würden die „Bewegungs­möglichkeiten“ der Aktivistinnen und Aktivisten vor Ort eingeschränkt, so der Polizeisprecher. In den kommenden Tagen werde man „sukzessive“ vorgehen.

Bundespolizeigewerkschaft spricht von „krimineller Energie“ der Klima­schützenden

„Vieles kann man verhindern, aber nicht alles“, sagte der stellvertretende Vorsitzende der Bundes­polizei­gewerkschaft, Manuel Ostermann, dem Fern­seh­sender Welt. Molotowcocktails, die laut Berichten am Morgen in Richtung der Einsatzkräfte geworfen wurden, könnten von außen hereingebracht worden sein. Besonders bei den Menschen, die sich innerhalb der Gebäude verschanzt hielten, sei eine „kriminelle Energie“ vorhanden, so Ostermann.

Ein Klimaaktivist harrt in großer Höhe auf einer Holzkonstruktion aus, die den Polizeikräften die Räumung erschweren soll. © Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa

Große Unterstützung erhielten die Aktivistinnen und Aktivisten jedoch auch aus umliegenden Dörfern. Von dort haben sie laut verschiedenen Medienberichten insbesondere in den vergangenen Wochen Lebensmittel erhalten. Die Zahl der Unterstützenden soll sich stark vergrößert haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schon am vergangenen Dienstag hatten Polizeikräfte damit begonnen, Barrikaden vor dem Dorf abzubauen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Barrikaden innerhalb Lützeraths in den vergangenen Tagen und Wochen nochmals verstärkt wurden, sodass die Beamten dort nur schleppend vorankommen. Dann wird wohl schweres Gerät aufgefahren.