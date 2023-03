Nach Gewalttat in Freudenberg

35.000 Menschen unterschreiben Petition für Senkung des Strafmündigkeitsalters

Zwei Mädchen töteten in Freudenberg die zwölfjährige Luise mit Messerstichen. Die beiden Täterinnen sind noch unter 14 Jahren alt und können deshalb nicht strafrechtlich belangt werden. Die Wut in der Bevölkerung wächst – eine Petition will die Herabsenkung des Strafmündigkeitsalters voranbringen.