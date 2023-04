Polin glaubt, vermisste Maddie McCann zu sein: Wer ist das „persische Medium“ an ihrer Seite?

„Ich war naiv, ich habe ihr geglaubt. Ich dachte, sie würde mir helfen.“ Mit einem Video meldet sich Julia B. zurück. Es ist das erste Mal, dass sie öffentlich spricht, nachdem klar wurde, dass die junge Polin nicht die vermisste Maddie McCann ist. Das Ergebnis des DNA-Tests veröffentlichte sie nicht selbst, sondern Fia Johansson, die sich selbst die unterschiedlichsten Jobbeschreibungen gibt: Schauspielerin, Motivationssprecherin, klinische Hypnotherapeutin, Privatermittlerin, Bestsellerautorin. Wer ist die Frau, die auch als „persisches Medium“ auftritt? Und wie vertrauenswürdig ist sie?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Verwicklungen im Fall Maddie

Johansson und Julia B. lernen sich über Social Media kennen. Seit einiger Zeit postet die junge Polin dort Bilder und Videos von sich, die ihre Ähnlichkeit mit Maddie McCann beweisen sollen. Johansson will der jungen Polin helfen. In einem Interview mit einem australischen Sky-News-Ableger erklärt sie, sie habe zwar nicht geglaubt, dass Julia Maddie McCann sein könnte. Doch nachdem sie B. in Polen besucht habe, habe sie immer mehr zu glauben begonnen, dass die junge Frau recht haben könnte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sie übernahm den Fall und auch den Instagram-Account der jungen Polin, postete unter den Beiträgen der Seite immer öfter auch ihren eigenen Namen als Hashtag, veröffentlichte Videos, auf denen sie über den neusten Stand informierte – am Ende hatte sie sogar nach eigenen Angaben eine Vollmacht über alle privaten Angelegenheiten.

Es ist nicht das erste Mal, dass Johansson sich in (polizeiliche) Ermittlungen einschaltet. Nach eigenen Angaben soll sie Beamten in verschiedenen Ländern, unter anderem auch in Deutschland, bei Ermittlungen geholfen haben. Dabei sollen ihr vor allem ihre angeblich übernatürlichen Fähigkeiten geholfen haben, mit Vermissten und Getöteten sprechen zu können. Um welche Fälle es sich genau handelte, bleibt unklar.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Bekannt ist aber eine Ermittlung: Der Fall um das vermisste Mädchen Maddie McCann. 2019 behauptete Johansson gegenüber verschiedenen Tageszeitungen, dass das vermisste Mädchen als Melanie in Köln lebe, nachdem ein Kinderhändler es nach Deutschland verschleppt habe.

Zwar führt eine aktuelle Spur tatsächlich nach Deutschland, doch bei dem Verdächtigten handelt es sich nicht um einen Kinderhändler. Ermittler glauben, dass der Deutsche, Christian B., Maddie entführt und umgebracht haben könnte. Die Beweiskette ist jedoch nicht geschlossen, es gilt der Grundsatz der Unschuldsvermutung.

Mit Photoshop und Privatstunden zum Erfolg

Übernatürliche Fähigkeiten sind eines von vielen Talenten, die Fia Johansson für sich beansprucht. Als spirituelles Mastermind gibt sie auf einer Website Einzelstunden, in denen sie als „persisches Medium“ Menschen in Lebensfragen berät – für 35 Dollar die Minute. Auf ebendieser Website steht, dass Johansson der Polizei Maddies angeblichen Entführer genau schildern und die Beamten so zum mutmaßlichen Täter führen konnte. Das widerspricht jedoch dem aktuellen Ermittlungsstand.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Neben ihrer Tätigkeit als Medium beschreibt sich Johansson selbst als Bestsellerautorin und Schauspielerin. Neben einem Buchcover mit dem Autor Jack Canfield postete sie auf ihrem Instagram-Account auch ein Filmplakat, das sie an der Seite des Schauspielers Danny Trejo im Film „American Sicario“ zeigt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Zwar hatte sie in dem Film einen kurzen Auftritt, auf dem Originalfilmplakat ist Johansson aber nicht zu sehen. Und auch das Buch, das ein Bestseller sein soll, gibt es zwar auf Amazon zu kaufen, jedoch ohne Johansson auf dem Titel. Im Bestsellerrang des Onlinehändlers steht es aktuell auf Platz 2.685.696. Johansson schrieb dafür ein zehnseitiges Kapitel, „Die Anleitung zum Erfolg“. Hauptautor des Buches ist der Motivationscoach Jack Canfield, der auch auf dem Amazon-Cover zu sehen ist. Das Buch „Success Strategies“ ist jedoch nicht auf der offiziellen Seite des Verlages zu finden.

Fia Johansson ist stolz darauf, Bestsellerautorin zu sein. © Quelle: Instagram/ Sceenshot: RND

Inwiefern das Buch wirklich ein Kassenschlager ist, ist offen. Das Zertifikat, das Johansson stolz auf ihrem Instagram-Account unter „Erfolge“ postet, ist fragwürdig. Um es zu erhalten oder zur Preisverleihung des Awards gehen zu können, müssen Autorinnen und Autoren Geld bezahlen. Ein erkaufter Erfolg also?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Julia B. als weitere Erfolgsgeschichte?

Julia B. ist sich sicher, dass das „persische Medium“ ihr nie helfen, sondern nur Geld mit ihr verdienen wollte. Als Beweis legt sie zwei Apps vor, über die man angeblich mit ihr in Kontakt kommen könne: Für 50 Dollar kann man über die App eine „private Session“ mit Julia buchen. Der App-Hersteller ist dabei genau derselbe, der auch die Apps „Fia Body“ und „PersianMedium“ vertreibt, über die man Fia Johansson sprechen oder Workouts machen kann – für 150 Dollar die Stunde.

Die Beziehung zwischen Julia B. und Fia Johansson scheint beendet. Doch die Beiträge, in denen Julias Geschichte weitererzählt wird, werden weiter in den sozialen Netzwerken veröffentlicht, vor allem von Fia Johansson. Der Fall von Maddeleine McCann bekommt damit aber keine weitere Entwicklung.