Fall Maddie: Wichtigster Zeuge bricht sein Schweigen

Zwischen Schweden und Polen

Drama auf Ostsee-Fähre: Kind und Mutter gehen über Bord und werden gerettet

Ein Rettungseinsatz in der Ostsee hat ein glückliches Ende gefunden. Am Donnerstagnachmittag war ein siebenjähriges Kind von einer Fähre ins Wasser gefallen, die Mutter sprang hinterher. Am frühen Abend konnten beide gefunden und in ein Krankenhaus gebracht werden.