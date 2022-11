Mädchen jahrelang eingesperrt: Tante geht von Boshaftigkeit und psychischer Erkrankung aus

Größter See Afrikas

Tansania: Flugzeug stürzt in Victoriasee – Drei Tote

Am Sonntagmorgen ist ein Flugzeug der tansanischen Precision Airline in den Victoriasee gestürzt. Bei dem Absturz kamen mindestens drei Menschen ums Leben, weitere 26 Passagiere wurden verletzt. Das Flugzeug befand sich im Landeanflug auf die Stadt Bukoba, als es bei schweren Regenfällen und dichtem Nebel in das Gewässer stürzte.