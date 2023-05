Schwarze Rauchwolke über Innenstadt

Mehrere Fahrzeuge nach Explosion in Mailand in Flammen

In Mailand brennen am Donnerstag mehrere Autos.

In Mailand kommt es am Donnerstag zu einer Explosion in der Innenstadt. In der Folge geraten mehrere Fahrzeuge in Brand. Die Ermittler haben bereits eine erste Vermutung, was der Grund für die Explosion war.