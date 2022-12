Mindestens 16 Tote nach Erdrutsch auf malaysischem Campingplatz

Rettungskräfte versammeln sich an einem Kontrollposten in der Nähe des Ortes eines Erdrutsches auf einer Bio-Farm. Dutzende von Malaysiern waren vermutlich auf einem Touristencampingplatz in Batang Kali, außerhalb der Hauptstadt Kuala Lumpur, als sich der Vorfall ereignete, sagte ein Polizeichef des Bezirks (16.12.2022, Malaysia, Batang Kali).

Kuala Lumpur. Die Zahl der Toten nach einem Erdrutsch auf einem Campingplatz in Malaysia ist auf mindestens 16 gestiegen. Die Zahl der Menschen, von denen befürchtet wurde, dass sie noch verschüttet waren, wurde am Freitagnachmittag (Ortszeit) von den Behörden mit 17 angegeben. In den Stunden nach dem Unglück schwankten die Angaben zur Zahl möglicher Betroffener teils.

Schätzungsweise mehr als 90 Malaysier hätten sich zum Zeitpunkt des Unglücks am Freitagmorgen (Ortszeit) auf dem Campingplatz an einem Bio-Bauernhof in Batang Kali, rund 50 Kilometer nördlich der Hauptstadt Kuala Lumpur, befunden, erklärte der Bezirkspolizeichef Suffian Abdullah. Unter den Toten sei ein fünfjähriger Junge, sagte er bei einer im Fernsehen übertragenen Pressekonferenz.

Gelände nahe Genting Higlands Hill Resort

Zunächst seien sieben Menschen mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Nach den Vermissten werde weiter gesucht. 53 Menschen seien unverletzt geblieben und in Sicherheit gebracht worden. An dem Such- und Rettungseinsatz beteiligten sich den Angaben zufolge etwa 400 Helfer.

Das Gelände befindet sich nicht weit vom Genting Higlands Hill Resort, einem beliebten Ziel von Touristen mit Themenparks und dem einzigen Kasino des Landes. Der Campingplatz, auf dem Besucher entweder ihre eigenen Zelte aufstellen oder sich welche ausleihen können, ist besonders bei Einheimischen beliebt.

Die Verhältnisse vor Ort

Der Leiter der Feuerwehr und der Rettungsdienste im Bundesstaat Selangor, Norazam Khamis, wurde von der Nachrichtenagentur Bernama damit zitiert, dass Einsatzkräfte der Feuerwehr eine halbe Stunde nach einem Notruf vor Ort eintrafen. Es wurden Bilder veröffentlicht, die die Rettungskräfte mit Taschenlampen beim Durchkämmen des Erdreichs und von Schutt zeigten. Bernama veröffentlichte ein Video, das einige Familien mit Kindern zeigte, die gerettet wurden und an einer nahe gelegenen Polizeistation Unterschlupf fanden.

Der 57-jährige Leong Jim Meng sagte der englischsprachigen Zeitung „New Straits Times“, er und seine Familie seien von einem lauten Knall geweckt worden, der sich „wie eine Explosion anhörte.“ Sie hätten gespürt, wie sich die Erde bewegte, sagte er. „Meine Familie und ich saßen in der Falle, als Erde unser Zelt bedeckte. Es gelang uns, auf einen Parkplatz zu entkommen und wir hörten, wie es zu einem zweiten Erdrutsch kam.“ Das Unglück sei überraschend, weil es in den vergangenen Tagen keine starken Regenfälle gegeben habe, nur leichten Nieselregen.

Der Erdrutsch ergoss sich aus einer Höhe von etwa 30 Metern von einem Straßenrand auf den Campingplatz.

