13 junge Deutsche sollen auf Mallorca zwei Lokale in Brand gesteckt haben, sie sitzen in Untersuchungshaft. Nicht nur die Regionalpräsidentin schimpft über die Art von Touristen, die auf der Ferieninsel niemand sehen möchte.

Madrid.Es gibt einen Tourismus, „der auf den Balearen nicht willkommen ist“, sagt Francina Armengol, die Präsidentin Mallorcas und der Nachbarinseln. Wobei sie sich selber auf die Schulter klopft: Die spanischen Mittelmeerinseln seien „die einzigen Reiseziele der Welt, die solchen Tourismus klar und deutlich ablehnen“. Sie meint den Sauf- und Krawalltourismus. Wobei sie eingesteht, dass der die Ausnahme sei. Das sagt auch Anett Köhler, die Betreiberin der Sonnenbäckerei an der Playa de Palma: „Aber Armengol hat schon recht: Solche brauchen wir dann ja wirklich nicht.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit „solchen“ sind Leute wie die 13 jungen Deutschen gemeint, die am vergangenen Freitag – wohl unabsichtlich – Arenal in Brand gesteckt haben. Die Indizien gegen sie sind so stark, dass ein Richter am Sonntag Untersuchungshaft für sie angeordnet hat. Es ist gut möglich, dass sie das kommende Jahr bis zum Prozessbeginn in Mallorcas Gefängnis im Norden Palmas verbringen werden. Oder noch länger.

Strohdach ging in Flammen auf

Nach den Berichten der Mallorquiner Lokalpresse hat sich Folgendes ereignet: Die Gruppe, ein Kegelclub aus Münster, die meisten in ihren Zwanzigern, einer 45 Jahre alt, einige von ihnen freiwillige Feuerwehrleute, kam am Freitag gegen 11 Uhr in ihrem Drei-Sterne-Hotel in El Arenal an. El Arenal liegt am südlichen Ende der Playa de Palma, gut anderthalb Kilometer vom Balneario 6, dem „Ballermann“, entfernt. Die Hotels sind hier meistens etwas billiger und etwas schlichter als weiter nördlich, und ein Teil des Publikums ist es auch.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ihre Zimmer waren noch nicht fertig, also gingen die 13 Freunde eine Runde trinken, kamen gegen 14 Uhr wieder und feierten auf ihren Zimmern weiter. Vom Balkon sollen sie Alkohol auf ein unter ihnen liegendes Strohdach geschüttet und eine brennende Zigarettenkippe hinterhergeworfen haben. Das Strohdach ging in Flammen auf und mit ihm zwei Lokale und eine Wohnung. Es ist von einem Sachschaden von mindestens 150.000 Euro die Rede. Zwei Menschen, ein Mann und ein junges Mädchen, seien dabei leicht verletzt worden, berichteten Medien.

„Dann kommen sie hierher und rasten aus“

Eine Überwachungskamera in der Nähe nahm das Geschehen auf, und die Polizei nahm die 13 Deutschen fest. Weil sie dem Untersuchungsrichter nichts über ihren Vormittag in Arenal sagen wollten, schickte er sie ins Gefängnis, eine Freilassung auf Kaution gewährte er den Verdächtigen nicht. „Brandstiftung ist in Spanien kein Kavaliersdelikt“, sagt der Mallorquiner Ferienhausverwalter Peter Berghoff. Über die mutmaßlichen Brandstifter sagt er: „Das ist ja genau das Volk, das hier keiner sehen will.“

„Es heißt immer, in Deutschland ist alles so ordentlich. Aber dann kommen sie hierher und rasten aus“, sagte die Mieterin der teilweise vom Feuer erfassten Wohnung zur deutschsprachigen „Mallorca-Zeitung“. Nicht alle rasten aus. „Wir haben jetzt gerade eine Gruppe hier sitzen mit sechs, sieben Leuten“, sagt Anett Köhler von der Sonnenbäckerei, „die sind halt lieb!“ Morgens um halb sieben, wenn sie ihren Hund ausführt, meidet Köhler die Gegend um den Ballermann, weil sie dort „von den Restbesoffenen blöd angemacht“ werde. Aber die meisten Touristinnen und Touristen an der Playa de Palma, beteuert sie, „die sind lieb!“

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue RND-App für Android und iOS herunter