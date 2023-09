Einparkender Mallorca-Flieger rammt Condor-Maschine – Joachim Llambi berichtet von „Chaos“

Palma. Eine Passagiermaschine von Air Europa hat beim Einparken auf dem Flughafen der Urlauberinsel Mallorca eine startklare Condor-Maschine gestreift. Verletzt worden sei bei dem Zwischenfall am Dienstag um 9.30 Uhr niemand, es habe nur Blechschaden gegeben, teilte eine Sprecherin des Flughafenbetreibers Aena mit. Der Zusammenstoß an den Flügeln passierte bei niedriger Geschwindigkeit. Bei beiden Flugzeugen brachen Teile ab und fielen zu Boden, wie auf Fotos zu sehen war, die die „Mallorca Zeitung“ und das „Mallorca Magazin“ veröffentlichten.

Die Condor-Maschine konnte nicht wie geplant Richtung Frankfurt starten, beide Flugzeuge müssen vor dem nächsten Flug repariert werden. Alle Passagiere an Bord konnten die Maschine verlassen und sollten am späteren Nachmittag mit einer Ersatzmaschine in die Heimat geflogen werden, wie die Sprecherin weiter sagte. Die Behörden hätten Ermittlungen zur Ursache des Unfalls eingeleitet.

An Bord war auch „Let‘s Dance“-Juror Joachim Llambi. Der berichtete auf Instagram von dem Vorfall – und sparte nicht mir Kritik: „Kurz vor dem Start in Palma rammt uns ein anderes Flugzeug mit seinem Flügel (Loch im Rumpf). Polizei, Feuerwehr, zig Mitarbeiter des Flughafens, alle standen um unser Flugzeug. Nach anderthalb Stunden auf der Startbahn wurden wir abgeschleppt und jetzt soll der Flieger in 8 Stunden gehen“, schilderte der 59-Jährige die Situation. „So ein Chaos, meine ganzen Termine gehen Flöten!!! Von Condor, weit und breit keine Spur, Mitarbeiter in Palma Fehlanzeige. Schlechter Krisenmodus …“

RND/dpa/seb