Sechs Deutsche wegen mutmaßlicher Gruppenvergewaltigung auf Mallorca vor Haftrichter

Palma. Ein Haftrichter auf Mallorca hat die für Samstagvormittag erwartete Anhörung von sechs Urlaubern aus Deutschland, denen eine Gruppenvergewaltigung vorgeworfen wird, auf den späten Nachmittag verschoben. Das bestätigte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Ein Grund wurde nicht genannt. Ob die Urlauber die Tat bestreiten, wurde zunächst nicht bekannt.

Die sechs jungen Männer waren schon am Morgen in Handschellen in das Gericht in Palma de Mallorca gebracht worden. Dabei zogen sie ihre Hemden über den Kopf, um nicht erkannt zu werden. Der Haftrichter muss entscheiden, ob die Urlauber in Untersuchungshaft müssen oder eventuell gegen Hinterlegung einer Kaution auf freien Fuß gesetzt werden. Vergewaltigung kann in Spanien mit bis zu zwölf Jahren Gefängnis bestraft werden.

Polizisten führen die Verdächtigen zum Termin mit dem Haftrichter auf der balearischen Insel. © Quelle: Clara Margais/dpa

Die Polizei wirft zumindest einigen von ihnen die Vergewaltigung einer 18 Jahre alten deutschen Touristin in einem Hotelzimmer am Ballermann vor. Die spanische Zeitung „Última Hora“ hatte am Vortag unter Berufung auf Ermittlerkreise berichtet, die Polizei habe auf zumindest einem Handy der Festgenommenen ein Video der Vergewaltigung gefunden.

Ausgangspunkt soll einvernehmlicher Sex gewesen sein

Dem Bericht zufolge soll die Frau zunächst einvernehmlich mit einem der sechs Männer in dem Hotelzimmer Geschlechtsverkehr gehabt haben. Als die übrigen fünf hinzukamen und Gruppensex vorschlugen, soll die Frau sich geweigert haben. Es soll zu einer Gruppen­vergewaltigung gekommen sein, die die Männer gefilmt haben sollen. Die Frau soll sich dann schreiend befreit haben. An der Rezeption wurde die Polizei verständigt.

Gleicher Richter wie bei „Kegelbrüdern“

Zuständig für die Gerichtsverhandlung ist ein in Deutschland bereits bekannter Richter. Laut der „Mallorca Zeitung“ handelt es sich um Antoni Rotger, der im letzten Jahr den Fall der „Kegelbrüder“ hatte.

Den Deutschen wurde vorgeworfen, am 20. Mai vorigen Jahres kurz nach ihrer Ankunft einen Brand in der Nähe des Ballermanns an der Playa de Palma ausgelöst zu haben. Sie sollen vom Balkon ihrer Hotelzimmer brennende Zigaretten und Alkohol auf das Schilfdach der Terrasse der darunterliegenden Gaststätte „Why not Mallorca“ geworfen haben. Die von Deutschen betriebene Bar wurde zerstört.

Die Gruppe aus 13 Urlaubern beteuert bis heute ihre Unschuld. Acht von ihnen saßen rund zwei Monate in Untersuchungshaft, bevor sie in die Heimat zurückfliegen durften.

Der Haftrichter muss im Fall der sechs Männer entscheiden, ob sie in Untersuchungshaft müssen oder eventuell gegen Hinterlegung einer Kaution auf freien Fuß gesetzt werden.

