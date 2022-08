Malta: Priester soll Spenden für Pornos veruntreut haben

Die Unheilsverkünder aus der Vergangenheit: Was uns Hungersteine verraten

Das extreme Niedrigwasser hat in deutschen Flüssen zahlreiche mit Jahreszahlen markierte Felsen oder Findlinge freigelegt. Sie gelten in manchen Gegenden als schlechtes Omen. Experten aus Sachsen kartieren die Funde seit sieben Jahren. Was hat es mit den Zeugnissen aus der Vergangenheit auf sich? Und warum sind sie vor allem an der Elbe zu finden?