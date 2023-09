Mann entdeckt Alligator, der Leiche im Maul umherträgt

Florida. In Florida ist ein Mann auf seinem Weg zu einem Vorstellungsgespräch in Clearwater einem Alligator begegnet. Beim genaueren hinsehen fiel Ja‘Marcus Bullard dann jedoch auf, dass das große Tier einen toten Menschen in seinem Maul herumtrug. „Ich schaute zufällig auf den See und sah dort den Kopf des Alligators, aber als ich genauer hinsah, sah ich, dass er etwas wie einen Torso in seinem Maul hatte“, berichtete er laut „Bild“-Zeitung“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bullard informierte die Behörden vor Ort. Einsatzkräfte zogen den Alligator aus dem See und töteten ihn mit mehreren Schüssen. Der Mann im Maul des Reptils war zu diesem Zeitpunkt bereits tot. Dass Alligatoren in freier Wildbahn leben und auch in die Nähe von bewohnten Orten kommen, ist in Florida nicht ungewöhnlich. Immer wieder kommt es zu teils tödlichen Angriffen der Reptilien. Erst im vergangenen Jahr war ein Mann in der Stadt an den Folgen eines Alligator-Angriffs gestorben.

Die Einwohner von Largo machen sich dennoch Sorgen. „Meine Kinder gehen regelmäßig dort vorbei“, sagt Jennifer Dean, die in Largo lebt, über dem Kanal, in dem der Alligator entdeckt worden war. „Das ist wirklich beängstigend.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bislang konnte die tote Person noch nicht identifiziert werden. Wie genau der Mann ums Leben gekommen ist, ist noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen in dem Fall aufgenommen.

RND/hub