Streit um Sitzplatz eskaliert: Mann in US-Kino erschossen

Albuquerque (AP) — Ein Streit um einen Sitzplatz hat in einem Kino in Albuquerque im US-Staat New Mexico ein fatales Ende genommen. Ein Mann sei bei der Auseinandersetzung erschossen worden, teilte die Polizei am Montag (Ortszeit) mit.

Ein 19-jähriger Tatverdächtiger habe eine Schusswunde erlitten und sei am Abend unter Bewachung in einem Krankenhaus behandelt worden. Nach Augenzeugenberichten war er am Sonntag mit seiner Freundin in den Kinokomplex gegangen. Im Saal hätten sie festgestellt, dass ein anderes Paar es sich auf mindestens einem ihrer reservierten Sitzplätze bequem gemacht habe.

Es kam laut der Polizei zum Streit. Das Kinopersonal habe versucht, dazwischenzugehen, doch sei ein Eimer voller Popcorn geflogen. Die Streithähne schubsten sich, dann fielen Schüsse. Kinogäste gerieten in Panik und rannten weg. Das 52 Jahre alte Opfer starb noch vor Ort. Seine Frau gab an, er sei unbewaffnet gewesen.

Der mutmaßliche Schütze floh, wurde aber nach Polizeiangaben hinter einem Busch vor einem Notausgang gefunden, wo er sich verschanzt hatte. Auch eine Pistole wurde später draußen sichergestellt, deren Patronenhülsen zur Tatwaffe passten. Der Tatverdächtige wies eine Wunde im Unterleib auf, wie aus der Strafanzeige hervorging. Wie er sich die Verletzung zuzogen hatte, blieb zunächst offen.

RND/AP