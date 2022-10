Mann klaut Straßenbahn und fährt Passagiere durch polnische Stadt

Fall Malcolm X: 36 Millionen Dollar für zu Unrecht verurteilte Männer

Zwei Männer waren wegen des Mordes am US-Bürgerrechtler Malcolm X verurteilt worden - zu Unrecht, das urteil wurde im vergangenen Jahr aufgehoben. Jetzt haben sie sich mit sich mit dem Bundesstaat und der Stadt New York auf Entschädigungen in Höhe von insgesamt 36 Millionen Dollar geeinigt.