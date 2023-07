Mann saß 13 Jahre im Gefängnis: Staatsanwaltschaft fordert Freispruch im „Badewannen-Mord“-Prozess

Neues Ranking

Laut einer bundesweiten Vergleichsstudie müssen Haushalte in Kiel weniger Gebühren für die Abwasserentsorgung bezahlen als in den meisten anderen Städten. Die Kosten sind sogar seit 2020 gesunken. Was ein Vierpersonenhaushalt im Durchschnitt pro Jahr in Kiel zahlen muss.