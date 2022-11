Mann will in „New York Times“-Redaktion – mit Axt und Schwert

New York. Ein Mann mit einer Axt und einem Schwert hat das Gebäude der „New York Times“ betreten und um ein Gespräch mit den Mitarbeitern des Politikressorts der Zeitung gebeten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Als ihm der Zugang zur Redaktion verweigert wurde, habe er seine Waffen überreicht und auf das Eintreffen von Einsatzkräften gewartet, teilte die Polizei in der Millionenmetropole mit.

Polizisten seien nach einem Notruf, in dem von einem Mann mit einem Messer die Rede gewesen sei, zum Redaktionsgebäude der renommierten Zeitung in Manhattan ausgerückt, teilte das New York Police Department (NYPD) mit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Beim Eintreffen habe ihnen das Sicherheitspersonal vor Ort gesagt, dass der Mann zwei Waffen mit sich geführt habe und spezifisch mit dem Politikbereich der Zeitung habe sprechen wollen. Der Mann wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

RND/AP