Mann will in Stuttgart mit Kettensäge ins Flugzeug

Großeinsatz in Brunsbüttel

Großeinsatz in Brunsbüttel

Großeinsatz in Brunsbüttel Großeinsatz in Brunsbüttel

Der Nord-Ostsee-Kanal bleibt nach dem Leck in einer Rohölpipeline weiter für die Schifffahrt gesperrt. Es gibt aber Erfolge bei der Ölbekämpfung in Brunsbüttel. Die Kanalfähren dürfen in Brunsbüttel wieder fahren.