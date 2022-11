Mann will seinen Hund aus seiner brennenden Wohnung retten und stirbt

Start der Weihnachtsmarktsaison: Stadt Duisburg ist besonders früh dran

44 Tage vor Heiligabend eröffnet die Stadt Duisburg bereits am Donnerstag ihren großen Weihnachtsmarkt in der Innenstadt. Kleinere Märkte in Deutschland laufen sogar bereits. Wer startet wann und wie sieht der Weihnachtszauber angesichts der Energiekrise in diesem Jahr aus? Ein Überblick.