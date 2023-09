﻿91-Jährige findet Ehering in Kartoffel – dann folgt eine Überraschung

Eine Seniorin findet einen Goldring im Mittagessen. Es ist ein Ehering, umschlossen von einer Kartoffel. Der Fall sorgte bundesweit für Schlagzeilen, jetzt erlebte die Finderin Maria Droß selbst noch eine Überraschung, die ans Herz geht.

Marburg-Wettenberg. Sie kann ihr Glück kaum fassen. Jauchzend schlägt sie die Hände vor dem Gesicht zusammen und sagt: „Ja, so was! Damit hätte ich wirklich nicht gerechnet. Das ist jetzt wirklich ein Wunder.“ Freudestrahlend sitzt Maria Droß auf ihrem Sofa und betrachtet den goldenen Ring, der ihr gerade von Kirsten Klein überreicht wurde. Die 91-Jährige lacht vergnügt und fällt Klein um den Hals. „Danke, vielen Dank.“ So einen rührenden Moment hat die Marburger Juwelierin in ihrem langjährigen Berufsleben noch nicht erlebt. Da muss sie selbst ein bisschen schlucken.