﻿Ärger um das Wasserschlösschen: Marburger Wahrzeichen zerfällt nach und nach

Täter weiter flüchtig

Messerattacke in Berliner Bus: Ärzte retten Frau in zehnstündiger Not-OP das Leben

Es geschah mitten am Tag - und mitten in der Öffentlichkeit. Eine 33-Jährige ist am Dienstag in Berlin Opfer einer Messerattacke in einem Bus geworden - vor den Augen ihrer Tochter. Während die Ärzte das Leben der Frau retten konnten, fahndet die Polizei weiter nach dem Täter.