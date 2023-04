Mit Sprengstoffspürhunden haben Polizisten das Georg-Gaßmann-Stadion in Marburg abgesucht. Der Grund: eine Bombendrohung. Ein entsprechendes Schreiben landete auch im Briefkasten der Oberhessischen Presse. Hunderte Muslime wollten im Stadion das Zuckerfest feiern.

Drohschreiben in OP-Redaktion: Polizei durchsucht vor Marburger Zuckerfest das Stadion nach Bomben

Marburg. Nur wenige Worte stehen auf dem weißen Blatt Papier, doch die Botschaft ist klar: In einem Drohschreiben hat ein Unbekannter angekündigt, am Freitagmorgen drei Bomben im Georg-Gaßmann-Stadion in Marburg fernzuzünden. Dort wollten die Marburger Muslime das Ende des Ramadan mit dem Zuckerfest feiern. Eine Kopie des Briefes, der für einen großen Polizeieinsatz sorgte, lag auch im Briefkasten der Oberhessischen Presse.

Polizeisprecher Martin Ahlich sprach am Telefon von einer „unklaren Gefahrenlage“. Die Polizei sei dazu angehalten, „sämtliche Gefahren von der Bevölkerung abzuwenden“. Deshalb komme es im Umfeld des Georg-Gaßmann-Stadions, wie beispielsweise der Leopold-Lucas-Straße, zu „Straßensperrungen, Räumungen und Durchsuchungen“. Auch Sprengstoffspürhunde waren vor Ort.

Der Einsatz ist mittlerweile beendet. Eine Bombe fanden die etwa 50 Polizistinnen und Polizisten nicht. Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Störens des öffentlichen Friedens durch Androhens von Straftaten übernommen. Darüber hinaus werden die Kosten des Polizeieinsatzes erhoben, um diese später beim Täter geltend zu machen.

Die muslimische Gemeinde hat die geplante Feier im Gaßmann-Stadion abgesagt. Das Zuckerfest wollen sie nach dem Freitagsgebet in der Moschee nachholen. Die Polizei mahnte die Besucherinnen und Besucher, von den Toren des Georg-Gaßmann-Stadions wegzubleiben. Man könne nicht für ihre Sicherheit garantieren, sagte ein Polizist über Lautsprecher durch. Die Stimmung unter den Gästen blieb dennoch ruhig, sagte ein OP-Reporter vor Ort. Die Menschen sangen gemeinsam und breiteten ihre Gebetsteppiche auf dem Parkplatz aus.

Hunderte Marburger Muslime beteten gemeinsam auf dem Parkplatz des Georg-Gaßmann-Stadions. © Quelle: Björn Wisker

Auch Marburgs Bürgermeisterin Nadine Bernshausen (Grüne) kam vorbei. Sie zeigte sich im Gespräch mit einem OP-Reporter schockiert über den Vorfall. Bestürzt ist auch Tanja Bauder-Wöhr, Fraktionschefin der Marburger Linken im Stadtparlament. „Unsere Solidarität gehört unseren muslimischen Freunden, wir fordern eine lückenlose Aufklärung und Verurteilung dieser ungeheuerlichen Bedrohung“, teilte sie in einem Schreiben mit. „Wir wissen um die große Toleranz in unserer Stadtgesellschaft, die hoffentlich wieder vereint zeigt, was sie von solchen feigen Drohungen und Anschlägen hält, nämlich nichts.“ Man müsse nun schnellstmöglichst für die Sicherheit des Zuckerfestes sorgen.

Ramadan und Zuckerfest

Für Millionen Muslime weltweit endet mit dem Feiertag Eid al-Fitr, dem sogenannten Zuckerfest, der heilige Fastenmonat Ramadan an diesem Freitag. Das Ende des Fastenmonats richtet sich nach der Sichtung des Neumonds. Während des Ramadans, der in diesem Jahr Ende März begonnen hat, verzichten gläubige Muslime zwischen Sonnenaufgang und -untergang auf Essen, Trinken, Rauchen und Sex. Das Fasten gehört zu den fünf Grundpflichten für Muslime. Vor allem Kinder bekommen zum Zuckerfest Geschenke und Süßigkeiten.