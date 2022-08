Tragischer Unfall in NRW

Rentner überfährt Zweijährigen bei Parkplatzsuche

Tragischer Unfall in Marienheide in NRW: Bei der Parkplatzsuche überfährt ein Rentner (87) einen zwei Jahre alten Jungen. Ein Rettungshubschrauber bringt das schwer verletzte Kind in eine Spezialklinik.