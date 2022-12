Eine Erzählung deutete es an: Eins von Spaniens berühmtesten Paaren trennt sich

Mario Vargas Llosa ist Schriftsteller, Isabel Preysler in Spanien so bekannt wie die „Kardashians“: Nun hat sich das berühmte Paar offenbar getrennt. Eine Erzählung von ihm aus dem Oktober liest sich im Nachhinein wie eine Beichte.

Mario Vargas Llosa ist ein vielgelesener spanischer Schriftsteller, aber diese Erzählung von ihm ist untergegangen, was umso bemerkenswerter ist, als sie frei zugänglich im Netz steht. Sie heißt „Los Vientos“ („Die Winde“) und erschien in der letztjährigen Oktoberausgabe der spanischen Literaturzeitschrift „Letras Libres“. Dort lässt Vargas Llosa seinen Ich-Erzähler lamentieren: „Alle Nächte, es scheint unglaublich, seit ich die Dummheit begangen habe, meine Frau zu verlassen, denke ich an sie, und Reue überfällt mich. Ich glaube, es gibt nur eine Sache, die ich falsch gemacht habe im Leben: Carmencita zu verlassen für eine Frau, die es nicht wert war.“ „Ich habe sie nie geliebt. Es war eine heftige und flüchtige Verliebtheit, eine dieser Verrücktheiten, die ein Leben sprengen. Weil ich tat, was ich getan habe, ging mein Leben in Stücke, und nie wieder war ich glücklich.“

Heute liest sich das als Beichte eines alten Mannes. Am Mittwoch hat „Hola“, Spaniens wichtigstes Klatschblatt, über die Trennung Vargas Llosas von seiner Partnerin Isabel Preysler berichtet, was viele im ersten Moment für einen Scherz hielten, weil der 28. Dezember das spanische Gegenstück zum 1. April ist. Es gab aber keine Dementis, und alle Medien stürzten sich auf die Geschichte, die also wohl wahr sein wird und die, wenn man‘s recht bedenkt, auch gar nicht überraschend kommt.

Trennung „weder eine plötzliche noch eine unerwartete“

„El País“ grub die obigen Zitate aus und sprach mit einer „Person aus dem engsten Umfeld“ des Autors, die versichert, dass diese Trennung „weder eine plötzliche noch eine unerwartete“ sei. Vargas Llosa und Preysler passten einfach nicht zusammen. Man ahnte es doch gleich.

Isabel Preysler ist in Spanien so berühmt wie die Kardashians. Die gebürtige Philippinin heiratete mit 19 Jahren den Sänger Julio Iglesias, von dem sie drei Kinder bekam, eines davon Enrique, der später auch zum erfolgreichen Sänger wurde. Danach heiratete sie einen Markgrafen, und die gemeinsame Tochter, Tamara Falcó, erbte den Ruhm der Mutter, von dem sie heute so gut lebt wie diese.

Mario Vargas Llosa verließ Ehefrau für Preysler

Der dritte Ehemann war ein sozialistischer Ex-Minister, Miguel Boyer, dem sie bis zu seinem Tod im September 2014 verbunden blieb. Zehn Monate später berichtete „Hola“ von ihrem Zusammengehen mit Mario Vargas Llosa, dem peruanischen Schriftsteller, der gerade Goldene Hochzeit gefeiert hatte, seine Frau aber offenbar gerne für die 15 Jahre jüngere Preysler verließ. Er zog zu ihr in ihre 2000-Quadratmeter-Villa im Norden Madrids, behielt allerdings seine Wohnung voller Bücher in der Madrider Altstadt, ein paar Meter vom Teatro Real entfernt, dem Opernhaus.

Dorthin ist er jetzt wieder zurückgekehrt und sagt nichts. Preysler ist auf Reisen gegangen und sagt auch nichts. Das ist ganz ideal für die spanische Klatschpresse, die freie Bahn für ihre Spekulationen hat. Vargas Llosa – 86 Jahre alt – sei ein eifersüchtiger Partner gewesen, wovon Preysler – 71 Jahre alt – die Nase voll gehabt habe. Oder: Preysler habe auf die Ehe mit Vargas Llosa gedrängt, wovon der nichts wissen wollte, woran die Beziehung zerbrochen sei.

Vargas Llosa schreibt jetzt an einem neuen Roman

Die beste Erklärung ist aber wohl die, dass sich hinter der glitzernden Fassade Preyslers dann doch nicht die erhoffte Intellektuelle verbarg, sondern vornehmlich eine Geschäftsfrau, die sich selbst zu vermarkten versteht. An diesem Geschäft, in dem „Hola“ eine große Rolle spielt und Literatur eine kleine, wollte Vargas Llosa nicht länger teilhaben. So sieht es aus. In seiner Altstadtwohnung, berichtet „El País“, schreibt Vargas Llosa jetzt an einem neuen Roman, seinem zwanzigsten. Ob er glücklich ist, wissen nur er und seine Nächsten.