Vermisste Frau und Ex-Partner tot in Marsberg gefunden

Marsberg. Knapp zwei Wochen nach ihrem Verschwinden sind eine 41-Jährige aus Marsberg im Sauerland und ihr gleichaltriger Ex-Partner tot aufgefunden worden.

Die beiden Leichen seien am Samstag in Marsberg gefunden worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Ein Wanderer habe die beiden Leichname in einer Scheune entdeckt, sagte Staatsanwalt Ümit Görgün von der Staatsanwaltschaft Arnsberg.

Beide Leichen seien am Wochenende obduziert worden. Man gehe davon aus, dass der 41 Jahre alte Mann zunächst seine ehemalige Lebensgefährtin und dann sich selbst getötet habe, teilte der Staatsanwalt weiter mit. Wie genau beide zu Tode kamen, sei aber noch nicht abschließend geklärt.

Die 22-jährige Tochter der Frau hatte ihre Mutter am 9. Mai als vermisst gemeldet. Kurz darauf wurde bekannt, dass auch der Ex-Partner vermisst wurde. Die Polizei suchte unter anderem mit Hunden und einem Hubschrauber, in einem Waldstück wurden am 12. Mai persönliche Gegenstände der beiden Personen gefunden. Dieser Fund sowie Zeugenaussagen führten laut Behördenangaben dazu, dass die Polizei eine Mordkommission einrichtete.

RND/dpa