﻿Ab der Stadtgrenze gilt die Maskenpflicht: eine Zugfahrt zwischen Lübeck und Hamburg

Eine der letzten Corona-Maßnahmen ist in Schleswig-Holstein an Neujahr gefallen: die Maskenpflicht im Nahverkehr. Im Nachbarland gilt sie noch. Wir haben Reisende zwischen Lübeck und Hamburg befragt.

Lübeck. In Schleswig-Holstein müssen Menschen im öffentlichen Nahverkehr seit dem 1. Januar keine Maske mehr tragen. Anfang Dezember hatte die Landesregierung verkündet, dass sie nach Beratungen mit einem Expertenrat die Maskenpflicht im Nahverkehr auslaufen lasse. „Wir gehen den Weg Richtung Normalität kontinuierlich weiter“, sagte Minister­präsident Daniel Günther damals. Doch was bedeutet das Ende der Corona-Maßnahme für Menschen, die zwischen Schleswig-Holstein und Hamburg reisen? Denn die Hansestadt hält an der Maskenpflicht in Bus und Bahn fest.

Eva Tschishowa und Finn Krancher warten am Lübecker Hauptbahnhof auf ihren Zug. Sie wohnen in Hamburg. Silvester haben sie bei Freunden in Lübeck verbracht. „In den letzten Wochen habe ich konsequenter eine Maske getragen, weil ich mich vor Weihnachten und Silvester nicht anstecken wollte“, sagt Krancher, „ich versuche, mich aber langsam zu entwöhnen, auch für den Kopf.“ Sobald sie einsteigen, wollen Krancher und Tschishowa eine Maske tragen. Krancher stört das sowieso nicht, denn er trägt sie auch im Job.

„Da hat sich nichts geändert“

Im Zug in Richtung Hamburg dann ein gemischtes Bild: Es gibt Menschen, die einen Mund- und Nasenschutz tragen, bei manchen sitzt sie unterhalb der Nase, einige lassen sie ganz weg. Auf den Bahnhöfen in Bad Oldesloe und Reinfeld zeigt sich das gleiche Bild. Nur in Ahrensburg wird es spannend: Denn kurz nach Verlassen des Bahnhofes müssten die Mund- und Nasen­bedeckungen wieder rausgekramt werden. Die Zugbegleiterin heißt die neu zugestiegenen Gäste weder willkommen, noch gibt es eine Durchsage, dass in ein paar Kilometern die Masken aufgesetzt werden müssen. Doch in einer Vierer­sitzgruppe ist man sich dessen bewusst: „In Hamburg muss man noch Maske tragen, da hat sich nichts geändert.“ Die vier älteren Herrschaften tragen alle eine Maske.

Lauterbach: Maskenpflicht im Fernverkehr soll bestehen bleiben Bundes­gesundheits­minister Karl Lauterbach hat sich gegen ein Ende der Maskenpflicht in Bussen und Bahnen ausgesprochen. © Quelle: dpa

Ausstieg in Hamburg. Der Zug wechselt an Gleis sechs nur die Anzeigetafel und seine Gäste, bevor er zurück gen Norden fährt. Frauke Alberts und Bärbel Staiger warten. Sie wollen den ersten Tag des Jahres am Timmendorfer Strand verbringen. Als sie hören, dass heute die Maskenpflicht im Nahverkehr in Schleswig-Holstein fällt, sind sie überrascht. „Warum nicht noch drei Monate waren?“, fragt Alberts. Beide würden nach wie vor einen Schutz im Zug tragen, auch über die Landesgrenze hinaus. „Ich würde nicht sofort die Maske abnehmen, sobald wir die Grenze zu Schleswig-Holstein überquert haben. Es ist mir eigentlich egal, ob ich eine Maske tragen muss oder nicht“, sagt Alberts. „Es kommt auf die Situation an“, meint Staiger, die aus Mannheim zu Besuch ist. „In einem vollen Zug bin ich froh, wenn ich eine Maske trage.“

Einheitliche Regelung wird befürwortet

Ein paar Meter weiter wollen Patricia und Jonas Denecke in die Regionalbahn einsteigen. „Es sollte eine weniger emotions­geladene Debatte und eine einheitliche Regelung geben“, sagt Denecke. Sie wohnen in Schleswig-Holstein, Jonas Denecke arbeitet im Universitäts­klinikum Eppendorf. Als Pendler betrifft ihn der Flickenteppich. Seiner Meinung nach sollten Menschen selbst entscheiden, ob sie eine Maske tragen wollen oder nicht. Beide werden es jedenfalls weiterhin tun.

Der Zug in Richtung Lübeck ist nicht voll besetzt, in jedem Wagon sitzen vielleicht 20 Personen. Die Mehrzahl trägt eine Maske mit FFP2-Standard. Der Zugbegleiter der DB läuft ohne Mundschutz durch den Wagen, noch innerhalb der Stadtgrenze. Kurz vor Ahrensburg bleibt die Lage im Zug unverändert. Keine Jubelschreie und kein dramatisches Nach-Luft-Schnappen, sobald die Masken abgenommen werden dürfen. So gut wie alle, die beim Einsteigen eine Maske aufhatten, tragen sie weiterhin. Es ist schwer zu durchschauen, wer seine Maske deshalb nicht mehr trägt, weil es offiziell nicht mehr notwendig ist, und wer nach seinen eigenen Regeln fährt und sowieso keinen Mund- und Nasenschutz mehr benutzt.

Noch bis zum 14. Januar gilt in Hamburg die Corona-Eindämmungs­verordnung, unter die auch die Masken­regelung im ÖPNV fällt. Mit den neuen Beschlüssen könnte der Flickenteppich der Regelungen, zumindest in Norddeutschland, wieder etwas einheitlicher werden.

Dieser Artikel erschien zuerst in den „Lübecker Nachrichten“.