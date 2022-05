Nach dem tragischen Massaker an einer Grundschule in Texas ist Herzogin Meghan zu der betroffenen Schule gereist. Persönlich und als Mutter wollte sie ihr Mitgefühl den betroffenen Familien zeigen.

© Quelle: Jae C. Hong/AP/dpa

Meghan, Herzogin von Sussex, legt Blumen an einer Gedenkstätte für die Opfer des Massakers an einer Grundschule in Uvalde ab. Ein 18 Jahre alter Schütze hatte am Dienstag in der Kleinstadt Uvalde 19 Schulkinder und zwei Lehrkräfte erschossen.

Herzogin Meghan besucht Grundschule nach Massaker in Texas

Washington.Herzogin Meghan hat nach dem tödlichen Massaker in einer Grundschule im Bundesstaat Texas die betroffene Gemeinde besucht. Die 40-Jährige sei am Donnerstag nach Uvalde gereist, bestätigte eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur in Washington. Herzogin Meghan habe der Gemeinde, die unvollstellbaren Kummer durchlebe, persönlich und als Mutter ihr Mitgefühl zeigen wollen.

Die Ehefrau von Prinz Harry hat mit dem Queen-Enkel zwei kleine Kinder - Archie und Lilibet. Auf Fotos war zu sehen, wie sie Blumen an einer Gedenkstätte für die Opfer niederlegte. Ein 18 Jahre alter Schütze hatte am Dienstag in der Kleinstadt Uvalde 19 Schulkinder und zwei Lehrkräfte erschossen.

RND/dpa