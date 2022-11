Telekom, Vodafone, O2: Massive Störungen bei deutschen Telefonanbietern

Bei den großen deutschen Telefonanbietern wie Telekom, O2 und Vodafone kommt es am Nachmittag zu massiven Problemen. Tausende Kunden melden Ausfälle.

Hannover. Seit Donnerstagnachmittag sind Tausende Telefonkunden unter anderem der Telekom, von Vodafone und O2 in Deutschland von massiven Störungen betroffen. O2 bestätigte: „Aktuell bestehen mögliche Einschränkungen bei der Telefonie in unserem Mobilfunk- und Festnetz.“ Auf der Störungsmeldungswebseite „Allestörungen“ gab es am Nachmittag einen massiven Anstieg der gemeldeten Probleme.

Störung an Voice-Server soll Grund für Probleme sein

Telefónica, der Netzbetreiber von O2, schrieb auf Twitter: „Derzeit kommt es zu Einschränkungen bei der Telefonie. Grund ist eine Störung an einem Voice-Server. Der Großteil der Telefonate wird über andere Server übermittelt. Unsere Netztechniker arbeiten mit Hochdruck an der Entstörung.“

Die Zahl der gemeldeten Störungen stieg im Laufe der vergangenen Stunde bei allen Anbietern weiter an. In Bremen und Hamburg sind außerdem die Notrufe gestört. Ob es einen Zusammenhang gibt, ist bislang unklar.

