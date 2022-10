Maximal fünf Minuten und nur 60 Dezibel: Erster Muezzinruf in Köln

In den Sporthallen in Preetz bleiben die Duschen kalt. Mit dieser Entscheidung will die Stadtvertretung Energie sparen. Doch das sorgt für erhitzte Gemüter in den Sportvereinen. Schwentinental hat eine andere Lösung gefunden. Der Schulverband in Plön hat sich noch nicht entschieden, die Sportler in Plön aber schon.