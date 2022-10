McDonald‘s-Restaurants in Kiew und Schytomyr wiedereröffnet

Die Fastfoodkette McDonald‘s hat insgesamt fünf Restaurants in der Ukraine wiedereröffnet – darunter in Kiew und Schytomyr. Seit Ende September hatte das Unternehmen sich um eine schrittweise Wiedereröffnung der Filialen bemüht.

Der ukrainische Ableger der Schnellrestaurantkette McDonald‘s hat nach eigenen Angaben vier Restaurants in der Region der Hauptstadt Kiew wiedereröffnet. Eine fünfte Filiale sei zudem in Schytomyr wieder in Betrieb genommen worden, hieß es am Freitag.

Rückkehr zur Normalität?

Das Unternehmen hatte Ende September mit einer schrittweisen Wiedereröffnung seiner ukrainischen Restaurants begonnen – ein Symbol für den Versuch einer zumindest teilweisen Rückkehr zu einer Art von Normalität in dem kriegszerrütteten Land sowie ein Zeichen der Unterstützung der amerikanischen Fastfoodkette, die sich im Mai aus Russland zurückgezogen hatte.

Der Burgergigant hatte seine ukrainischen Filialen nach der russischen Invasion im Februar geschlossen, die mehr als 10.000 McDonald‘s-Angestellten des Landes aber weiter bezahlt.

RND/AP