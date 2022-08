In Miami soll es bald Big Macs mit Hähnchen statt Rindfleisch geben. McDonald‘s will testen, wie die Version ankommt. In Großbritannien hat das Unternehmen das bereits vor einigen Monaten gemacht – mit einem eindeutigen Ergebnis.

Ein klassischer Big Mac: Ihn soll es in den USA auch bald mit Hähnchen geben.

Hähnchen statt Rindfleisch: McDonald‘s testet neuen Big Mac in den USA

Die Fastfoodkette McDonald‘s will in den USA Big Macs mit Hähnchen testen. Zunächst sollen im Laufe dieses Monats Filialen in Miami die neue Version des Klassikers anbieten, der für gewöhnlich mit Patties aus Rindfleisch serviert wird. „Wir bemühen uns immer, unseren Fans mehr Möglichkeiten zu bieten, die klassischen Menüpunkte zu genießen, die sie kennen und lieben“, sagte der Konzern gegenüber der „Washington Post“.

Erfreut sich der Burger ausreichender Beliebtheit, soll es ihn später auch landesweit geben. „Obwohl nicht alles, was wir testen, es auf unsere US-Menüs schafft, werden wir diese Zeit nutzen, um Feedback von Kunden und der Restaurant-Crew zu sammeln, während wir Möglichkeiten prüfen, in Zukunft weitere köstliche Optionen anzubieten“, so McDonald‘s.

Zutaten bleiben gleich - eine wird nicht erwähnt

Der Hähnchen-Big-Mac soll die gewohnten Zutaten haben: die spezielle Sauce, zerkleinerter Salat, amerikanischer Käse und Gurken kommen auf ein mit Sesam bestreutes Brötchen. Nur das klassische Burgerfleisch wird durch zwei „Tempura-Hähnchen-Pastetchen“ ersetzt.

Die „Washington Post“ merkt an, dass McDonald‘s in seiner Rezeptbeschreibung die Zwiebelwürfel, die für gewöhnlich auf dem Big Mac sind, nicht erwähnt.

Großbritannien musste Hähnchenversion zwischenzeitlich von der Karte nehmen

Die Big-Mac-Version wurde bereits Anfang des Jahres in Großbritannien getestet. Damals nahm McDonald‘s sie zwischenzeitlich wieder von der Karte, weil zu viele Kundinnen und Kunden den neuen Big Mac bestellten.

Gegenüber „Business Insider“ sagte ein Konzernsprecher im Februar: „Wir waren begeistert von der Reaktion unserer Kunden auf den Chicken-Big-Mac in limitierter Auflage. Die Nachfrage war unglaublich und wir können einfach nicht Schritt halten.“

Den Big Mac gab es schon öfter in anderen Versionen

McDonalds hat in der Vergangenheit immer wieder veränderte Versionen des Big Macs auf den Markt gebracht. Das Aushängeschild des Fast-Food-Giganten gab es 2017 und 2018 beispielsweise schon als Grand Mac mit größeren Brötchen und Patties und als Mc Jr. in der kleineren Version. 2020 konnte man statt den üblichen zwei Patties eines oder sogar vier bestellen.

