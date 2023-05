﻿﻿Familie hat elf Kinder: Das jüngste heißt Karl Lauterbach

Der kleine Karl schlummert gemütlich in Papas Armen. Dass seine Geschwister um ihn herum durch den Garten springen und toben, stört ihn nicht. Es scheint, als muss sich der Lütte immer noch erholen von einem anstrengenden Klinikaufenthalt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Denn als Karl vor sieben Wochen im Stralsunder Kreißsaal geboren wurde, war er mit 2810 Gramm und einer Größe von 48 Zentimetern nicht nur sehr zierlich, sondern hatte obendrein mit Lungen-Problemen zu kämpfen.

Karl ist elftes Kind der Lauterbachs aus Vorpommern

„Jetzt ist alles in Ordnung, es geht ihm gut, er ist so ein Lieber“, sagt Elisa Lauterbach erleichtert. Die 34-Jährige ist am 10. März zum elften Mal Mama geworden. „Aber jetzt reicht es, die Familienplanung ist abgeschlossen“, steht für sie fest. Zustimmendes Nicken von Ehemann Ronny. Seit 2015 wohnt das Paar in Wendisch Baggendorf, einer 500-Seelen-Gemeinde in Mecklenburg-Vorpommern, die ein paar Meter weiter sogar einen Anschluss zur A 20 hat.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Heute mal auf der Wendisch Baggendorfer Terrasse: Papa Ronny Lauterbach gibt dem kleinen Karl das Fläschchen. © Quelle: Ines Sommer

Die Lauterbachs wohnen übrigens im ehemaligen Kindergarten, das Haus hat neben Wohn- und Schlafraum allein vier Kinderzimmer. Nebenan parken zwei Fahrzeuge. „Wenn wir mal alle zusammen einen Ausflug machen wollen, müssen wir beide fahren und zwei Autos vollpacken. Großfamilie eben“, meint Ronny Lauterbach.

Warum nennt man sein Kind Karl Lauterbach?

Doch wie kamen die Eltern, die seit vielen Jahren zusammenleben, auf die Idee, ihr Kind ausgerechnet Karl zu nennen, so dass der Junge nun heißt wie der Bundesgesundheitsminister? „Ja, das fragen uns viele und amüsieren sich. Mein Mann wollte unbedingt einen deutschen Namen, und ich dachte mir, Karl klingt doch gut. Und ja, so ein bisschen ist das auch eine Provokation. Der Minister in Berlin kann ruhig auf uns aufmerksam werden“, findet die Frau, die einst in der Gastronomie arbeitete.

Sie erklärt warum: „Wir haben hier einen kleinen Hof mit zwei Ferienwohnungen und einigen Tieren. Das ist mein kleines Nebengewerbe. Zuerst war ich über meinen Mann krankenversichert, das ging dann plötzlich nicht mehr. Ich sollte rückwirkend für zwei Jahre 240 Euro pro Monat nachzahlen, dabei habe ich im Winter gar keine Einnahmen. Ganz ehrlich, ich finde es total ungerecht, dass ich mich mit elf Kindern und einem Nebengewerbe selbst versichern muss“, sagt Elisa Lauterbach und schiebt nach: „Wir bekommen kein Hartz IV und wollen dem Staat auch gar nicht auf der Tasche liegen. Wir sind dabei, uns hier was aufzubauen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Familie Lauterbach führt einen kleinen Hof

Und als wäre das nicht schon Ärger genug, wartet die Familie seit der Geburt des kleinen Karl auf Kinder- und Elterngeld. Auch der Kinderzuschlag sei noch nicht überwiesen. „Das würde ich dem Karl Lauterbach gerne mal alles persönlich sagen. Vielleicht liest er das ja und kommt vorbei.“ Oder er übernimmt eine Patenschaft? „Na, wissen Sie, da warten wir noch auf die letzten Paten. Denn beim 7. Kind soll sich ja eigentlich der Bundespräsident melden. Ich hab das alles beantragt – aber nie wieder was gehört“, winkt die junge Mutti ab.

Haben die Eltern keine Angst, dass ihr Kind später mit dem Namen eines Ministers hadern könnte? „Nö, wenn der groß ist, gibt es doch längst andere Politiker.“

Das Kärtchen hing an Karls Bettchen in der Stralsunder Klinik. © Quelle: Ines Sommer

Papa Ronny hat seine Arbeit als Baugeräteführer inzwischen aufgegeben. „Meine Frau konnte das hier alles nicht mehr alleine schaffen. Ich bin jetzt ihr Hausmeister“, grinst der 36-Jährige. Gemeinsam versorgen sie nun ein paar Schafe und Ziegen, zwei alte Pferde, einen Hasen, ein Schwein und ein Meerschweinchen – und bieten Platz für Feriengäste mit Hunden.

„Wir haben hier auch schon Junggesellenabschiede, kleine Feiern oder Kindergeburtstage ausgerichtet. Die Großen genießen Badefass, Whirlpool und Sauna und die Kleinen wollen am liebsten immer bei den Tieren sein, streicheln, füttern oder auch mal reiten“, berichtet Elisa Lauterbach über ihre tägliche Arbeit, die ihr im Moment aber noch schwer fällt, denn der letzte Kaiserschnitt hatte es doch in sich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Klima-Check Erhalten Sie die wichtigsten News und Hintergründe rund um den Klimawandel – jeden Freitag neu. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Schicksalsschlag vor sieben Jahren

Dabei musste die junge Familie in den letzten Jahren neben finanziellen Sorgen auch immer wieder Schicksalsschläge verkraften. Tochter Kathy ist vor sieben Jahren kurz nach der Geburt an plötzlichem Kindstod gestorben. „Als ich jetzt schwanger war, habe ich Zwillinge erwartet, leider bekam ich zwischendurch so starke Blutungen, dass es ein Kind nicht geschafft hat“, berichtet Elisa traurig und streichelt dem jüngsten Sprössling liebevoll über die Wange.

Doch für Melancholie bleibt nicht viel Zeit, denn während Familienvater Ronny dem Baby das Fläschchen gibt, muss die Mama Liam (9), Devin (8), Damian (6), Finnlay (5), Kimberly (4) und Louis (2) mal kurz zur Räson rufen. Die Sechs, die neben Brüderchen Karl während unserer Stippvisite zu Hause sind, wollen nämlich unbedingt das Badefass kapern. Im nächsten Moment spurten sie über eine eigens für sie gebaute Treppe ins Tiergehege. „Kimi“ – einziges Mädchen in der Jungsgang – hat dabei ihre Brüder ganz gut im Griff. Und Liam als Ältester passt auf, dass Mensch und Tier nicht zu Schaden kommen.

Ronny (36) und Elisa (34) Lauterbach mit ihrem jüngsten Sohn Karl, der das Fotografieren gar nicht mag. © Quelle: Ines Sommer

„Klar, bei uns geht es schon turbulent zu, aber ich denke, unsere Kinder sind sehr selbstständig, helfen sich auch gegenseitig. Und wenn‘s wirklich mal anstrengend wird, geh ich kurz raus und atme tief durch“, gesteht Elisa Lauterbach, schiebt aber gleich hinterher: „Wir haben zum Glück viele Freunde, Familie und Nachbarn, die uns unterstützen. Das ist viel wert.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dieser Artikel erschien zuerst bei der „Ostsee-Zeitung“.