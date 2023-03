﻿Wie Alpakas Systemsprenger-Kindern aus der Krise helfen

Spezielle Therapietiere sollen auffälligen Kindern und Jugendlichen dabei helfen, zurück in einen geregelten Alltag zu finden – so auch die eines Alpakahofs in der Nähe Rostocks. Hier lernen sogenannte Systemsprenger Struktur und Verantwortung im Alltag. Wie das funktioniert und wieso sich Alpakas für diese Behandlung optimal eignen.

