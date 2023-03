Mehr als 1500 Menschen schließen sich Musterklage gegen Eventim an

War es eine Tiktok-Challenge? Kinobesucher randalieren in Essen und Bremen

Am Wochenende ist es in Essen und Bremen zu „randalierendem Verhalten“ in verschiedenen Kinos gekommen. Die Polizei sieht einen negativen Social-Media-Trend hinter den Aktionen. Demnach könnten „angehende Social-Media-Stars“ und „Möchtegern-Influencer“, wie es in der Mitteilung hieß, durch gezielte Aktionen Veranstaltungen stören.