Mehr als ein Kilogramm Kokain in Magen und Intimbereich: Haftstrafe für Schmugglerin

Zweite Frau stirbt nach Gedränge bei Konzert in London

Am Donnerstagabend kommt es zu einem Gedränge bei einem Konzert in London. Eine zweite Frau, eine Sicherheitsmitarbeiterin bei dem Konzert, erliegt nun ihren Verletzungen. Eine weitere 21-Jährige befinde sich weiterhin in einem kritischen Zustand.