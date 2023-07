Foto zeigt Mesut Özil mit Symbol der „Grauen Wölfe“

Kreuzfahrttourismus boomt

„Nieuw Statendam“ am Ostseekai: Was machen die vielen Kreuzfahrtgäste nur in Kiel?

Saison in Kiel: 220 Kreuzfahrtschiffe haben sich in diesem Jahr in Kiel angemeldet. Auch die „Nieuw Statendam“ der Reederei Holland America Line legte mit knapp 2 700 Gästen am Ostseekai an. Was machen die vielen Touristen nur in der Stadt?