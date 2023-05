Schwangere Superstars und ein politisches Statement: So lief die Met-Gala in New York

New York. Die Met-Gala in New York ist immer wieder für eine Überraschung gut - in diesem Jahr haben am Rande des Balls am Montagabend (Ortszeit) Tennissuperstar Serena Williams und ihr Partner, der US-Unternehmer und Investor Alexis Ohanian, bekanntgegeben, dass sie ein Kind erwarten. Das verriet das Paar in einem Interview von TV-Persönlichkeit La La Anthony in einem Livestream des Modemagazins „Vogue“.

Williams sagte, sie wolle ihre Sportkarriere im August beenden und sich auf ihre Geschäftsinteressen und die Geburt eines weiteren Kindes konzentrieren. Sie gäben das Interview eigentlich zu dritt, sagten Williams und Ohanian. Auch auf Instagram postete die 23-malige Grand-Slam-Gewinnerin postete am Montag (Ortszeit) Fotos von ihrem Mann und sich in ihrem Gala-Outfit und schrieb dazu: „Ich war so aufgeregt, als Anna Wintour uns drei zur Met-Gala eingeladen hat.“ Auf einigen der Fotos hat sie zudem ihre Hände so positioniert, dass diese ihren Babybauch unter dem schwarzen Kleid betonen. „Wir sind zu dritt hier, unser Neuzugang“, sagte Williams. „Es geht mir gut. Ich kann atmen und aufhören, mich zu verstecken.“ Das Paar hat bereits eine fünfjährige Tochter, Olympia. Williams hatte in einem Essay für die „Vogue“ bereits angekündigt, ihre Tenniskarriere beenden zu wollen.

Schwangere Rihanna taucht unerwartet auf

US-Model Karlie Kloss hatte kurz zuvor bei dem Event ebenfalls ihre Schwangerschaft bekanntgegeben. Und weitere schwangere Prominente tauchte unerwartet auf: Anderslautenden Erwartungen zum Trotz hat auch Superstar Rihanna überraschend die Met-Gala besucht. Die R&B-Sängerin („Umbrella“) erklomm bei dem Event recht unerwartet die Stufen des Metropolitan Museums in der Millionenstadt New York. Etwa anderthalb Stunden zuvor war den anwesenden Reportern angekündigt worden, sie sollten sich auf das Erscheinen eines weiteren Gasts binnen etwa 15 Minuten einstellen. Auf der mit Stars gespickten Gästeliste hatte man Rihannas Namen vergeblich gesucht. Begleitet wurde die 35-Jährige von ihrem Partner, dem Rapper A$AP Rocky (34). Beim Super Bowl im Februar hatte Rihanna ihre Schwangerschaft bekanntgegeben.

Pompöser Auftritt mit deutlich sichtbarem Babybauch: Rihanna und ihr Partner A$AP Rocky kamen überraschend zur Met-Benefizgala. © Quelle: Evan Agostini/Invision/AP/dpa

Die Gala bildete in diesem Jahr den Auftakt einer Ausstellung über den 2019 gestorbenen Modedesigner Karl Lagerfeld. Rund 150 Werke des in Hamburg geborenen Designers sind in der Schau „Karl Lagerfeld: A Line of Beauty“ zu sehen. Stars wie die Schauspielerinnen Penélope Cruz und Nicole Kidman sowie Ex-Tennisprofi Roger Federer haben im New Yorker Metropolitan Museum mit eleganten Gala-Outfits den deutschen Star-Designer Karl Lagerfeld posthum gefeiert.

Dresscode: von Lagerfeld entworfene oder an ihn erinnernde Mode

Rund fünf Stunden lang schritten sie und andere Stars über einen beige-rot-blauen Teppich, der über der Eingangstreppe des berühmten Museums am Central Park in Manhattan ausgelegt worden war. Zum Dresscode gehörte von Lagerfeld entworfene oder an ihn erinnernde Mode. Oberste Gastgeberin der Benefiz-Gala war erneut Anna Wintour, Chefin der US-Modezeitschrift „Vogue“.

Er nahm das Lagerfeld-Motto ernst: Jeremy Pope trug ein Outfit mit Schleppe mit riesigem Bild der Modeikone darauf. © Quelle: Evan Agostini/Invision/AP/dpa

Und neben Babybäuchen und modischen Statement kam es auch zu einer Art politischem Auftritt: US-Profibasketballerin Brittney Griner hat ihren Auftritt auf dem roten Teppich der Met-Gala genutzt, um auf das Schicksal im Ausland inhaftierter Amerikaner aufmerksam zu machen. Die zweifache Olympia-Goldmedaillengewinnerin und Spielerin des WNBA-Teams Phoenix Mercury präsentierte sich gekleidet in Calvin-Klein-Garderobe an der Seite ihrer Ehefrau Cherelle den Medien und hatte bereits am Donnerstag mit ihrer ersten Pressekonferenz seit ihrer Freilassung aus der russischen Gefangenschaft begonnen, stärker öffentlich in Erscheinung zu treten.

Griner macht auf im Ausland inhaftierte Amerikaner aufmerksam

Die 32-Jährige, die sich durch die Organisation Bring Our Families Home für die Freilassung von Amerikanern einsetzt, die ihr Schicksal teilen, im Ausland eingesperrt worden zu sein, bezog dazu auf dem roten Teppich erneut Stellung. Jüngst hatte Griner auch Al Sharpton zu einer Veranstaltung begleitet und am Samstag in Washington am traditionellen Dinner der White House Correspondents‘ Association teilgenommen.

Sorgte für die politische Message auf der Met-Gala: Brittney Griner, mit ihrer Frau Cherelle Griner. © Quelle: IMAGO/UPI Photo

Griner war nach fast zehnmonatiger Gefangenschaft und monatelangen Verhandlungen zwischen Moskau und Washington im Dezember im Rahmen eines Gefangenenaustauschs gegen den in den USA inhaftierten russischen Waffenhändler Viktor But freigekommen. Sie war im Februar - kurz vor Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine - bei ihrer Ankunft am Moskauer Flughafen Scheremetjewo festgenommen worden, als in ihrem Gepäck sogenannte Vape-Kartuschen mit Cannabis-Öl gefunden wurden. Ihre Anwälte erklärten, sie habe Cannabis als Schmerzmittel verschrieben bekommen. Später plädierte Griner auf schuldig und wurde zu neun Jahren Haft verurteilt. Die russische Seite hatte klargemacht, dass ein Urteilsspruch einem möglichen Gefangenenaustausch vorangehen müsse. Der Fall erhielt international erhebliche Aufmerksamkeit.

Met-Gala als „Party des Jahres“

Die mit Stargästen gespickte Met-Gala findet traditionell am ersten Montag im Mai statt. Der oft als „Party des Jahres“ bezeichnete „Met Ball“ ist eine alljährliche Spendenveranstaltung für das Kostüm-Institut des Metropolitan Museums. Die auf mehrere Millionen Dollar geschätzten Einnahmen bilden das Jahresbudget des Instituts, das inzwischen nach Wintour benannt ist.

