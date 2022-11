Meteorologischer Winterbeginn mit frostigen Temperaturen

Pünktlich zum Beginn des meteorologischen Winters an diesem Donnerstag (1. Dezember) wird es frostig in Deutschland. Ursache dafür ist nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ein Hochdruckgebiet über Nordeuropa und Russland, das in den kommenden Tagen zunehmend für kalten Ostwind sorgt. „Dabei geht die Temperatur tagsüber deutlich zurück, am Wochenende besteht in einigen Regionen Ostdeutschlands die Gefahr von Dauerfrost“, sagte eine DWD-Meteorologin am Mittwoch in Offenbach.

Zum Winteranfang etwas Schnee erwartet

Demnach schlägt der Sprüh- und Nieselregen der vergangenen Tage immer mehr in Schnee oder Schneegriesel um – viel Schnee erwarten die Meteorologen allerdings nicht. Am zweiten Adventswochenende dürften laut DWD die Wiesen und Felder zwischen Harz und Alpen einen leichten weißen Überzug bekommen. In den Staulagen der Berge gibt es bis zu zehn Zentimeter Neuschnee. „Für eine ausgedehnte Rutschpartie reicht es nicht, aber es gibt dem Sonntagsspaziergang oder auch dem Gang über den Weihnachtsmarkt ein zusätzliches Flair“, sagte die Meteorologin.

Der kalendarische Winteranfang ist erst am 21. Dezember.

RND/dpa